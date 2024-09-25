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Медведев на латыни прокомментировал изменение ядерной доктрины России

Медведев: изменение ядерной доктрины должно остудить пыл противников России
Предложенные Путиным изменения в ядерной доктрине позволят повлиять на планы западных стран, рассчитывает Медведев. Совместным нападением будет считаться атака со стороны безъядерного государства при поддержке ядерной державы
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Алексей Майшев / Sputnik / Reuters)

Внесение изменений в определение условий применения ядерного оружия призвано «остудить пыл тех противников, кто не утратил еще чувства самосохранения», заявил замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев.

«Ну, а для тупоголовых останется только римская максима: caelo tonantem credidimus Jovem Regnare…» — написал он в телеграм-канале.

Это выражение означает «гром с неба убеждает нас в царствовании Юпитера» и подразумевает, что силу какой-либо стороны осознают лишь после ее применения. Авторство фразы приписывают Горацию.

Какие изменения Россия вносит в ядерную доктрину
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Фото:Минобороны РФ / ТАСС

Медведев назвал три главных изменения обновленной ядерной доктрины. Прежде всего, написал он, агрессия против России со стороны государства, не обладающего ядерным оружием, при поддержке или с участием страны с ядерным оружием будет считаться совместным нападением. «Всем понятно, о каких странах идет речь», — подчеркнул политик.

Во-вторых, для Белоруссии введут равноценную ядерную защиту. В-третьих, основанием для применения ядерного оружия при определенных условиях могут стать массированное пересечение границы России вражеских самолетов, ракет, дронов и других воздушных видов оружия.

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Полигон на архипелаге &laquo;Новая Земля&raquo;

Изменения предложил внести президент Владимир Путин на заседании постоянного совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию. «Все уточнения являются глубоко выверенными и соразмерными современным военным угрозам и рискам в отношении Российской Федерации», — сказал он.

В ответ на прозвучавшую идею нанесения Россией ядерного удара президент в июне согласился, что такой шаг позволит ускорить достижение стоящих перед страной задач, но отметил: «Важнее забота о жизни и здоровье наших ребят, которые воюют на фронте». По его мнению, возможность нанести превентивный ядерный удар России пока не нужна, так как «при ответе на встречный удар противник будет гарантированно уничтожен». Весной Путин говорил, что с военно-технической точки зрения Россия готова к ядерной войне.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
ядерное оружие ядерная доктрина ядерный удар Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев фото

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
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