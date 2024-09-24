Сийярто раскрыл, почему нет разрешения на удары по России

Петер Сийярто (Фото: Макс Коваленко / imago-images.de / Global Look Press)

Украина пока не получила разрешение наносить удары вглубь России западным оружием, потому что среди лидеров европейских стран есть «пара здравомыслящих», заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто телеканалу М1.

«И мы искренне надеемся, что никто не перейдет эту красную линию. У этой войны нет решения на поле боя, решение будет только на переговорах: перемирие и мирные переговоры», — подчеркнул он.

Президент России ранее заявил, что применение западных вооружений большой дальности для ударов вглубь страны «будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией». По его словам, Украина не в состоянии наносить такие удары сама, они возможны только при использовании данных со спутников НАТО, которыми Киев не располагает.

Украина уже наносит западным оружием удары вглубь России, признавал в начале лета глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Глава МИД России Сергей Лавров в мае заявил, что американское оружие уже используется для ударов за пределами зоны боевых действий. По словам президента России Владимира Путина, удары Украины западным оружием по территории России «близки к агрессии».

Во время вторжения в Курскую область украинские военные использовали британские танки Challenger 2, передавал Sky News. О применении западного оружия в курском приграничье говорил и зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Минобороны России неоднократно сообщало о попытках атаковать Крым британскими ракетами Storm Shadow. По Белгороду наносились удары из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства.