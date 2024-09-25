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Военная операция на Украине ,  
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Эксклюзив

Львова-Белова назвала число детей в списках на воссоединение

Сюжет
Военная операция на Украине
В списках на воссоединение с семьями в России находятся 18 детей, из них восемь — в Швейцарии, Германии, Польше и Нидерландах, сообщила омбудсмен. 25 сентября Украина передала России четырех детей
Мария Львова-Белова и&nbsp;Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани
Мария Львова-Белова и Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани (Фото: malvovabelova / Telegram)

В списках на воссоединение с семьями в России находятся 18 детей, из них восемь в странах Евросоюза, сообщила РБК детский омбудсмен Мария Львова-Белова. По ее словам, восемь детей находятся в Швейцарии, Германии, Польше и Нидерландах.

«Часть из них была перевезена из учреждений украинской стороны, родители были эвакуированы или сами переехали на территорию России. Несколько семейных ситуаций, когда одни родственники уехали с детьми, а другие родственники переехали в Россию, и произошел разрыв, который очень сложно преодолеть», — рассказала Львова-Белова. Она добавила, что, «как оказалось, с Украиной договориться проще, чем со странами ЕС». Россия попросила принять участие в решении вопроса Международный комитет Красного Креста, переговоры также ведет Катар.

Украина передала России четырех детей
Политика
Мария Львова-Белова и Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани

Омбудсмен добавила, что на Украину передан 71 ребенок, очередная группа отправится в ближайшее время.

25 сентября Украина при посредничестве Катара передала России четырех детей от трех до 14 лет для воссоединения с семьями. Львова-Белова отметила, что эта группа детей, возвращенная семьям в России, — самая крупная за все время. Она уточнила, что две девочки находились в детском доме и приемной семье.

В мае Россия при посредничестве Катара вернула в украинские семьи шесть детей в возрасте от шести до 17 лет, двое из них — братья.

В феврале украинской стороне была передана самая большая группа детей — 11 человек. Двое из них имели инвалидность, говорила российский омбудсмен.

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Дети Украина Катар Военная операция на Украине Мария Львова-Белова
Мария Львова-Белова фото

Мария Львова-Белова

уполномоченный при президенте России по правам ребенка
25 октября 1984 года
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