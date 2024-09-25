Украина передала России четырех детей

Роль посредника сыграл Катар

Мария Львова-Белова и Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани (Фото: malvovabelova / Telegram)

Украина при посредничестве Катара передала России четырех детей для воссоединения с семьями. Церемония прошла в посольстве ближневосточного государства в Москве, передает корреспондент РБК.

Детям от трех до 14 лет. В церемонии приняли участие посол Катара Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани и уполномоченная при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Львова-Белова рассказала, что дети воссоединились со своими семьями накануне в Минске. «Истории у всех разные, например, Василий вместе с бабушкой поехал в гости к родственникам на Украину. Из-за ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции, а затем и началом СВО не мог вернуться домой. Помогли родителям собрать документы, организовали возвращение в сопровождении бабушки — семья снова вместе», — сообщила она.

В аппарате детского омбудсмена отметили, что представители Катара участвуют в переговорах с украинской стороной, сопровождают детей и их родственников, а также несут транспортные и другие расходы. В воссоединении семей также задействованы Международный комитет Красного Креста, региональные детские омбудсмены, правоохранительные органы, представители профильных ведомств. Львова-Белова сообщила, что в ближайшее время также произойдет воссоединение группы детей с близкими, проживающими на Украине.

«Премьер-министр и министр иностранных дел государства Катар Мухаммед Аль Тани уделяет этому вопросу большое внимание, отслеживает все связанные с ним события. Мы благодарим президента Российской Федерации Владимира Путина за ту поддержку, которую он оказывает нашей работе по воссоединению семей», — сказал посол Катара. Дипломат также выразил надежду на продолжение процесса воссоединения российских и украинских детей с семьями.

Львова-Белова рассказала, что нынешняя группа детей, возвращенных семьям в России, — самая крупная за все время. По ее словам, две девочки из нынешней группы находились в детском доме и приемной семье. «Мы понимаем, что каждый день в детском доме — это большая травма для ребенка, — рассказала она журналистам. — Одна ситуация у нас была связана с тем, что папа приехал в феврале 2022 года к своей маме в Москву и не смог вернуться, а дочка осталась на территории на Украине. И тоже сегодня нам удалось семью воссоединить».

Ранее в конце мая Россия при посредничестве Катара передала украинской стороне шесть детей в возрасте от шести до 17 лет. Всего к настоящему моменту 70 детей воссоединились со своими семьями на Украине и в других странах, десять — со своими семьями в России.