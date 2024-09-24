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Военная операция на Украине ,  
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Кремль оценил заявление Ирана о готовности обсуждать Украину с США и ЕС

Песков: Россия продолжит доносить до Ирана свою позицию по Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Россия продолжит разъяснять Ирану свою позицию по конфликту на Украине, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС. Так он ответил на слова президента Ирана Масуда Пезешкиана о готовности обсудить ситуацию с представителями западных стран.

«Это суверенная позиция Ирана. Мы продолжим разъяснять нашу позицию и все, что связано с этим конфликтом вокруг Украины, нашим иранским друзьям», — сказал Песков.

Пресс-секретарь подчеркнул, что отношения Москвы и Тегерана развиваются позитивно, и выразил надежду, что такая динамика сохранится.

Действительно ли ЕС готов к посредничеству в урегулировании на Украине
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Фото:Serhii Nuzhnenko / Reuters

Накануне Пезешкиан встретился на Генеральной Ассамблее ООН с главой Евросовета Шарлем Мишелем. «Мы готовы сесть за стол переговоров с европейцами и американцами, чтобы вести диалог и переговоры. Мы никогда не одобряли российскую агрессию против украинской территории», — сказал он на встрече (цитата по Al Arabiya).

Москва для начала переговоров по урегулированию конфликта требует признания «новых территориальных реалий», Киев — возвращения к границам 1991 года.

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Дмитрий Песков Иран Масуд Пезешкиан США Евросоюз Украина
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