Песков: Россия продолжит доносить до Ирана свою позицию по Украине

Кремль оценил заявление Ирана о готовности обсуждать Украину с США и ЕС

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Россия продолжит разъяснять Ирану свою позицию по конфликту на Украине, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС. Так он ответил на слова президента Ирана Масуда Пезешкиана о готовности обсудить ситуацию с представителями западных стран.

«Это суверенная позиция Ирана. Мы продолжим разъяснять нашу позицию и все, что связано с этим конфликтом вокруг Украины, нашим иранским друзьям», — сказал Песков.

Пресс-секретарь подчеркнул, что отношения Москвы и Тегерана развиваются позитивно, и выразил надежду, что такая динамика сохранится.

Накануне Пезешкиан встретился на Генеральной Ассамблее ООН с главой Евросовета Шарлем Мишелем. «Мы готовы сесть за стол переговоров с европейцами и американцами, чтобы вести диалог и переговоры. Мы никогда не одобряли российскую агрессию против украинской территории», — сказал он на встрече (цитата по Al Arabiya).

Москва для начала переговоров по урегулированию конфликта требует признания «новых территориальных реалий», Киев — возвращения к границам 1991 года.