В Сочи выбрали нового мэра
Депутаты единогласно избрали новым мэром Сочи бывшего вице-губернатора Краснодарского края Андрея Прошунина, сообщили в пресс-службе городского собрания.
«Принято решение о регистрации трех участников конкурса в качестве кандидатов на должность главы города Сочи. На внеочередной сессии депутаты поддержали кандидатуру Андрея Прошунина единогласно», — говорится в сообщении.
Прошунин исполнял обязанности мэра Сочи с 17 июня. Он сменил на этом посту Алексея Копайгородского, который ушел в отставку 14 мая в связи с переходом на другую работу. Копайгородский находился в этой должности с 11 сентября 2019 года. До него в течение десяти лет Сочи возглавлял Анатолий Пахомов.
Прошунин родился в 1970 году в городе Кыштым Челябинской области, окончил Краснодарское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск и Кубанский государственный аграрный университет. Работу в администрации Краснодарского края он начал с 2011 года. Спустя десять лет стал министром ТЭК и ЖКХ региона, а в 2022-м — вице-губернатором по этим направлениям.
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