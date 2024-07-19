В Сочи выбрали нового мэра

Мэром Сочи стал бывший вице-губернатор Краснодарского края Андрей Прошунин, его кандидатуру единогласно поддержали депутаты городского собрания. Предыдущий глава города ушел в отставку 14 мая в связи с переходом на другую работу

Андрей Прошунин (Фото: Администрация Краснодарского края)

Депутаты единогласно избрали новым мэром Сочи бывшего вице-губернатора Краснодарского края Андрея Прошунина, сообщили в пресс-службе городского собрания.

«Принято решение о регистрации трех участников конкурса в качестве кандидатов на должность главы города Сочи. На внеочередной сессии депутаты поддержали кандидатуру Андрея Прошунина единогласно», — говорится в сообщении.

Прошунин исполнял обязанности мэра Сочи с 17 июня. Он сменил на этом посту Алексея Копайгородского, который ушел в отставку 14 мая в связи с переходом на другую работу. Копайгородский находился в этой должности с 11 сентября 2019 года. До него в течение десяти лет Сочи возглавлял Анатолий Пахомов.

Прошунин родился в 1970 году в городе Кыштым Челябинской области, окончил Краснодарское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск и Кубанский государственный аграрный университет. Работу в администрации Краснодарского края он начал с 2011 года. Спустя десять лет стал министром ТЭК и ЖКХ региона, а в 2022-м — вице-губернатором по этим направлениям.