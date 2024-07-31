Сочинских чиновников обвинили в создании ОПГ по продаже мест на кладбищах

В Сочи поймали группу чиновников и бизнесменов, которых подозревают в торговле местами на кладбище. Лидером ОПГ мог быть бывший советник мэра Родион Пищур. Возбуждено дело о получении взятки

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В Сочи пресекли деятельность преступной группировки, которая незаконно продавала места на городских кладбищах, сообщили в пресс-службе регионального МВД. По данным РЕН-ТВ и телеграм-канала «112», одним из участников ОПГ оказался экс-советник мэра Родион Пищур.

«Организованная преступная группа состояла из должностных лиц администрации города Сочи, представителей бизнеса и аффилированных с ними лиц. Семь участников ОПГ незаконно продавали места на городских кладбищах», — говорится в телеграм-канале МВД.

По данным «112», Пищур являлся лидером группировки, силовики зафиксировали факт получения взятки за участок на муниципальном кладбище в Барановке Хостинского района.

«РИА Новости» со ссылкой на администрацию Сочи сообщило, что следствие ведется по делу о коррупции в сфере ритуальных услуг, к нему могут быть причастны Пищур и начальник похоронного отдела департамента городского хозяйства Станислав Гармаш.

Возбуждено дело по ч. 5 ст. 290 (получение взятки), в домах и на рабочих местах фигурантов проходят обыски. Максимальное наказание предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

РБК обратился за комментарием в УФСБ по региону и в администрацию Сочи.

19 июля мэром Сочи был назначен бывший вице-губернатор Краснодарского края Андрей Прошунин. Предыдущий глава города Алексей Копайгородский ушел в отставку 14 мая в связи с переходом на другую работу. Пищур не занимает должность советника мэра с мая 2023 года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на городскую администрацию.