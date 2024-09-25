В Белгороде скончалась раненная при обстреле ВСУ женщина
В Белгороде скончалась женщина, которая получила ранения при обстреле со стороны ВСУ 16 сентября. Она умерла в больнице, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«Выражаю искренние соболезнования родным и близким», — сказал он.
В тот день город подвергся мощному обстрелу, ранения получили 10 человек. На следующее утро в больнице оставались семь пострадавших.
После обстрела Гладков сообщил, что в нескольких десятков домов выбило стекла, был поврежден газопровод.
Приграничные регионы регулярно подвергаются обстрелам и атакам дронов со стороны Украины. Утром 25 сентября в Белгородской области дейстсвовал режим ракетной опасности, позже Гладков сообщил, что на подлете к региональной столице была сбита воздушная цель.
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