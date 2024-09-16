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Военная операция на Украине ,  
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В Белгороде восемь человек пострадали при обстреле

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Военная операция на Украине
В результате обстрела Белгорода утром 16 сентября ранения получили восемь человек, их госпитализировали. Загорелись частные дома и более 15 автомобилей, один дом сгорел полностью

В Белгороде восемь человек пострадали при обстреле
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В результате утреннего обстрела Белгорода ранения получили восемь мирных жителей, сообщил в телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Всех раненых госпитализировали.

Также в результате прямых попаданий загорелись частный дом и более 15 автомобилей. Открытое горение уже потушили. Один дом сгорел полностью, никто из жильцов не пострадал.

Всего, по словам Гладкова, из-за обстрела были повреждены стекла в 21 многоквартирном доме. В четырех частных домовладениях выбило окна, там оказались посечены фасады и кровли. Также повреждения получил газопровод.

Гладков сообщил об обстреле Белгорода
Политика

Кроме того, в поселке Дубовое в Белгородском районе были повреждены многоквартирный дом и кровля частного домовладения, а также гараж и забор. Осколками оказались посечены четыре машины.

Об обстреле Белгорода Гладков сообщил утром 16 сентября, за несколько минут до этого, около 06:30, в городе объявили ракетную опасность. Режим действовал 15 минут.

Белгородская область и другие приграничные регионы регулярно подвергаются обстрелам после начала военной операции на Украине. Утром 16 сентября ракетную опасность также объявляли в Курской области.

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Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года

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