В Белгороде восемь человек пострадали при обстреле
В результате утреннего обстрела Белгорода ранения получили восемь мирных жителей, сообщил в телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Всех раненых госпитализировали.
Также в результате прямых попаданий загорелись частный дом и более 15 автомобилей. Открытое горение уже потушили. Один дом сгорел полностью, никто из жильцов не пострадал.
Всего, по словам Гладкова, из-за обстрела были повреждены стекла в 21 многоквартирном доме. В четырех частных домовладениях выбило окна, там оказались посечены фасады и кровли. Также повреждения получил газопровод.
Кроме того, в поселке Дубовое в Белгородском районе были повреждены многоквартирный дом и кровля частного домовладения, а также гараж и забор. Осколками оказались посечены четыре машины.
Об обстреле Белгорода Гладков сообщил утром 16 сентября, за несколько минут до этого, около 06:30, в городе объявили ракетную опасность. Режим действовал 15 минут.
Белгородская область и другие приграничные регионы регулярно подвергаются обстрелам после начала военной операции на Украине. Утром 16 сентября ракетную опасность также объявляли в Курской области.
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