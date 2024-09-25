Гладков сообщил о сбитой на подлете к Белгороду воздушной цели

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Российские военные сбили воздушную цель на подлете к Белгороду, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Губернатор добавил, что информация о пострадавших и разрушениях еще не поступала, однако работают все оперативные и аварийные службы.

Около часа назад Гладков сообщил о ракетной опасности в Белгородской области. Сигнал действовал 16 минут.

Ранее утром 25 сентября Минобороны отчиталось о сбитых за прошедшую ночь украинских беспилотниках — по одному над Белгородской и Курской областями.

Приграничные регионы регулярно подвергаются обстрелам и атакам дронов со стороны Украины.

Накануне над Белгородом и Белгородским районом было также сбито несколько воздушных целей. Пострадали пять человек. Состояние четверых госпитализированных оценивается медиками как средней степени тяжести, пятого отпустили домой после оказания медпомощи.

После последнего обстрела были выявлены повреждения 37 частных домов, 21 автомобиля, шести нежилых построек. Также нашли повреждения на газопроводе.