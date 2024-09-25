Адвокат Балуев: защита Иванова не знает о явке с повинной фигуранта его дела

Адвокат Иванова заявил, что не знает о явке с повинной фигуранта дела

О том, что один из фигурантов дела Иванова написал явку с повинной, ранее сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Адвокат экс-замминистра сказал, что защите об этом ничего не известно

Тимур Иванов (Фото: Сергей Булкин / ТАСС)

Защита экс-замглавы Минобороны Тимура Иванова не располагает данными о явке одного из фигурантов его дела с повинной, сообщил РБК адвокат бывшего замминистра Денис Балуев.

«Нам о явке с повинной ничего не известно», — сказал он.

О том, что один из фигурантов дела Иванова явился с повинной, ранее сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Как сообщил агентству источник, один из фигурантов дела обратился к следствию с явкой с повинной «по каким-то эпизодам деятельности Иванова». Кто пришел с явкой, в сообщении не сказано.

«Явка была сделана при связанных с уже имеющимися обвинениями, но описывает иные преступные эпизоды», — сказал собеседник издания.

Бывшего замглавы Минобороны задержали в апреле. Его обвиняют по ч. 6 ст. 290 УК. По делу проходят также бизнесмен Сергей Бородин, которому вменяют соучастие при получении взятки Ивановым, и глава компании «Олимпситистрой» Александр Фомин — ему инкриминируют дачу взятки. Все трое заключены под стражу. В сентябре Басманный суд Москвы продлил им арест еще на три месяца.

По версии следствия, Иванов получил взятку «в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ» для нужд Минобороны. Адвокат Мурад Мусаев сообщал, что речь идет о взятке около 1 млрд руб. Бывший замминистра отрицает свою вину.

Как сообщили ТАСС источники в правоохранительных органах, дело Иванова связано со строительством кадетских корпусов. Ущерб государству от его действий следствие оценило более чем в 2,18 млрд руб. По версии следствия, экс-замминистра получил взятку за преференции при строительстве зданий, в том числе корпусов Омского и Кемеровского училищ, писало агентство.

Корпусов было три, они строились фирмой «Олимпситистрой» под руководством Фомина. Общая стоимость стройки по смете составила 14 млрд руб., но при проверках специалисты выявили «недоделки» и невыполненные работы на сумму 2,18 млрд руб., сказали агентству в правоохранительных органах.