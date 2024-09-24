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Дело Тимура Иванова ,  
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В деле Тимура Иванова появились дом и баня в Тверской области

Сюжет
Дело Тимура Иванова

В деле бывшего замминистра обороны Тимура Иванова фигурируют дом площадью 2,5 тыс. кв. метров и баня в Тверской области, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.

«Строительство жилого дома и бани <…> осуществлено… в качестве взятки», — приводит агентство выдержку из материалов.

Упомянутая недвижимость оформлена на ООО «Волжский берег», которым руководит обвиняемый по делу предприниматель Сергей Бородин.

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Тимур Иванов

Иванова арестовали в конце апреля 2024 года, он находится в СИЗО. По данным ТАСС, сумма вменяемой ему взятки составляет 1 млрд 185 млн руб. Следствие считает, что экс-замминистра оказывал компаниям помощь взамен на безвозмездное выполнение работ на его объектах. По статье о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК) Иванову грозит до 15 лет лишения свободы. Иванов вину не признает, от сделки со следствием он отказался.

В получении взятки в особо крупном размере обвиняют и Бородина. По данным следствия, он получил деньги «при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд» Минобороны. 

Кроме них по делу проходит соучредитель компании «Олимпситистрой» Александр Фомин. Ему вменяют оказание содействия при даче взятки.

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Тверская область взятка уголовное дело материалы дела дом баня
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Тимур Иванов

экс-замминистра обороны России
15 августа 1975 года
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