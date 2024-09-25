Нечаев предложил не наказывать людей по УК за оскорбления депутатов

«Новые люди» считают, что депутаты и сенаторы иногда позволяют себе неоднозначные высказывания, поэтому наказывать по уголовной статье за их оскорбление нецелесообразно. В пример там привели высказывания Гурулева и Павловой

Алексей Нечаев (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Лидер партии «Новые люди», депутат Алексей Нечаев, обратился к председателю Верховного суда Ирине Подносовой с письмом, в котором попросил суды не привлекать к уголовной ответственности граждан за оскорбление депутатов Госдумы и сенаторов. Копия письма есть в распоряжении РБК. Под ним также подписались его однопартийцы: депутат и вице-спикер Владислав Даванков и депутат Ярослав Самылин.

В письме авторы указывают на то, что ст. 319 УК (оскорбление представителя власти) предусматривает ответственность за публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих обязанностей или в связи с их исполнением. По ней предусмотрен штраф в размере до 40 тыс. руб., либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы до года.

Авторы обращают внимание на то, что в примечании к ст. 318 УК («Применение насилия в отношении представителя власти») представителем власти признается «должностное лицо правоохранительного или контролирующего органа, а также иное должностное лицо, наделенное в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от него в служебной зависимости».

По мнению депутатов, это примечание «влечет неопределенность в правоприменении», из-за чего к уголовной ответственности могут быть привлечены в том числе граждане, оскорбившие депутата Госдумы или сенатора. Кроме того, они приводят выдержки из двух постановлений пленумов Верховного суда, а также указа президента, которые подтверждают этот вывод.

«Между тем депутаты Государственной Думы и сенаторы Российской Федерации позволяют себе неоднозначные высказывания, например, о необходимости перестать плодить молодых людей, которые получают высшее образование, или о желании уничтожить 20% граждан России. В этой связи представляется нецелесообразным сохранять возможность привлечения граждан к уголовной ответственности за оскорбления депутатов Государственной Думы и сенаторов Российской Федерации», — говорится в письме.

В связи с этим его авторы попросили Подносову рассмотреть возможность принятия постановления пленума Верховного суда для того, чтобы суды единообразно применяли законы и не привлекали к уголовной ответственности граждан за оскорбления депутатов и сенаторов.

О том, что нужно «перестать плодить количество молодых людей», которые получают высшее образование, а также перестать ориентировать девушек на получение высшего образования, в ноябре 2023 года сказала в интервью «Царьграду» сенатор от Челябинской области Маргарита Павлова (21 сентября избравшийся на новый срок губернатор Алексей Текслер назначил нового сенатора вместо Павловой). «Они либо начинают работать по совершенно иным специальностям, либо еще что-то. Поиск себя затягивается на долгие годы, в результате упускается детородная функция», — поясняла Павлова.

С предложением уничтожить 20% россиян, не поддерживающих президента Владимира Путина, выступал депутат Андрей Гурулев («Единая Россия»). В эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» Гурулев заявил, что у президента есть 80% поддержки общества. «А вся вот эта гниль, которая осталась (20%. — РБК), должна быть если не изолирована, то хотя бы уничтожена», — продолжил депутат.

После этого зампред партии «Яблоко» и депутат петербургского законодательного собрания Борис Вишневский (внесен в реестр иноагентов) направил обращение генпрокурору, в котором попросил проверить высказывание Гурулева. Позже Вишневский получил ответ от МВД о том, что правоохранители не нашли причин для возбуждения уголовного дела против депутата Госдумы.

Во вторник ТАСС сообщил, что в Думе подготовили поправки к Уголовному кодексу, их планируется внести в ст. 319. Предлагается ужесточить действующее сейчас наказание за публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих обязанностей, а также ввести новое обстоятельство — оскорбление в интернете или СМИ. За такое преступление может грозить штраф до 1 млн руб., обязательные работы на срок до 480 часов, принудительные работы на срок до двух лет или лишение свободы на срок до двух лет. Правительство поддержало инициативу, писало агентство.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что такой документ пока не вносился в нижнюю палату парламента и депутатами, соответственно, не рассматривался.

Представитель президента Дмитрий Песков, комментируя инициативу, заявил, что власть не может быть свободной от критики, но нужно отличать ее от оскорблений.