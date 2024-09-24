Кремль призвал отличать критику власти от оскорблений

Накануне ТАСС сообщил, что в России могут ввести сроки до двух лет за публичное оскорбление представителя власти в интернете или СМИ. Песков, комментируя инициативу, призвал отличать критику от оскорблений

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Власть не может быть свободной от критики, но нужно отличать ее от оскорблений. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя законопроект об уголовном наказании за публичное оскорбление представителя власти в интернете или СМИ.

Накануне агентство ТАСС сообщило, что в Думе подготовили поправки к Уголовному кодексу, которые предусматривают уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет за публичное оскорбление представителя власти в интернете или СМИ. Проект разработал глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Поправки предлагается внести в ст. 319 Уголовного кодекса, которая касается ответственности за публичное оскорбление представителя власти при исполнении своих должностных обязанностей или в связи с их исполнением. Сейчас за это могут грозить штраф на сумму до 40 тыс. руб., обязательные работы на срок до 360 часов или исправительные работы на срок до года. Сумму штрафа предлагают удвоить до 80 тыс. руб., а максимальный срок обязательных работ увеличить до 460 часов, срок исправительных работ — до двух лет.

Также статью предлагают дополнить новым положением об ответственности за те же деяния, совершенные с использованием интернета или СМИ. Виновным в таком случае будет грозить штраф на сумму до 1 млн руб. с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет. Также их могут отправить на обязательные работы сроком до 480 часов, принудительные работы на срок до двух лет. Максимально возможным наказанием предлагается сделать лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности до трех лет или без такового.

Правительство уже поддержало инициативу при условии доработки с учетом замечаний, пишет ТАСС.

В июне 2023 года пленум Верховного суда уже разъяснял, когда оскорбление представителя власти уголовно наказуемо. Это происходит, когда это оскорбление состоит в «публичном унижении чести и достоинства, <...> совершенном при исполнении или в связи с исполнением потерпевшим своих должностных обязанностей». Оскорбление может выражаться в публичном ругательстве в адрес чиновника, размещении унижающих сведений в СМИ или в интернете, а также в публичных действиях, унижающих честь и достоинство потерпевшего. По данным ВС, в 2022 году в России по ст. 319 УК были осуждены 5912 человек.