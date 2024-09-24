Володин опроверг ужесточение наказания за публичное оскорбление власти

Вячеслав Володин (Фото: Марат Абулхатин / ТАСС)

В Госдуму не вносили законопроект по ужесточению наказания за публичное оскорбление власти, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Об этом сообщает «Дума-ТВ» в телеграм-канале.

Ранее ТАСС со ссылкой на разработанный главой комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым документ сообщил, что уголовное наказание за публичное оскорбление представителя власти в интернете или СМИ может составить до двух лет лишения свободы. Поправки запланированы в ст. 319 Уголовного кодекса (оскорбление представителя власти). По информации «РИА Новости», проект об ужесточении ответственности за публичное оскорбление представителей власти пока проходит обязательную стадию экспертной оценки.

«Данная информация [о внесении проекта] не соответствует действительности, такой законопроект не внесен в Государственную думу и нами не рассматривается», — сказал Володин.

На данный момент по статье об оскорблении власти предусмотрено наказание в виде штрафа до 40 тыс. руб., обязательных работ на срок до 360 часов или исправительных работ до года.

В июне 2023 года пленум Верховного суда разъяснял, когда оскорбление представителя власти уголовно наказуемо. Это происходит, когда это оскорбление состоит в «публичном унижении чести и достоинства, <...> совершенном при исполнении или в связи с исполнением потерпевшим своих должностных обязанностей». Оскорбление может выражаться в публичном ругательстве в адрес чиновника, размещении унижающих сведений в СМИ или в интернете, а также в публичных действиях, унижающих честь и достоинство потерпевшего. По данным ВС, в 2022 году в России по ст. 319 УК были осуждены 5912 человек.