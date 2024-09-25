В Киеве назвали условие прекращения огня

Киев согласится на прекращение огня, только если возможность «вторжения» в страну будет исключена, иные варианты лишь заморозят конфликт, пишет AP. Путин в июне предложил российские условия урегулирования

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Киев согласится на прекращение огня в конфликте с Россией только в том случае, если возможность нового ввода войск в страну будет исключена. Об этом сообщили Associated Press украинские парламентарии и советники президента.

Любое другое соглашение не принесет Украине пользы в перспективе, считают собеседники агентства. По той же причине Киев отклонил мирные инициативы Китая и Бразилии — это приведет к заморозке конфликта и даст России возможность перевооружиться, пояснили они.

Зеленский 21 сентября сообщил о работе над планом, который должен стать «стартом и фундаментом» для проведения переговоров с Россией в любом формате. Киев настаивает на завершении конфликта на основе предложенной Зеленским «формулы мира», которая предполагает в том числе возврат к границам 1991 года.

Президент России Владимир Путин в июне предложил Киеву условия мира: признание суверенитета Москвы над ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями, вошедшими в состав страны по итогам референдума, вывод оттуда украинских войск и закрепленный отказ Украины от вступления в НАТО. Он говорил, что это позволило бы «одномоментно, немедленно прекратить боевые действия, сохранить человеческие жизни». Российские власти исключали начало переговоров с Киевом до того, как из Курской области будут вытеснены украинские войска.

Украина отказывается от переговоров на российских условиях и считает их ультиматумом. Выступая в Совбезе ООН 24 сентября, Зеленский заявил, что конфликт «невозможно прекратить просто переговорами». Российский постпред Василий Небензя обвинил украинского президента в попытке «убедить Запад поднять ставки» и готовности «столкнуть мир в пучину третьей мировой войны».

По мнению дипломата, для прекращения боев Украине нужно «как можно быстрее принять реалистичные параметры долгосрочного регулирования украинского кризиса, а не скатываться все время к каким-то нереалистичным ультиматумам, планам победы и тому подобное».