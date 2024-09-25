Колокольцев: число киберпреступлений за пять лет выросло в два раза

Колокольцев заявил о росте числа киберпреступлений в два раза за 5 лет

Число противоправных действий в киберпространстве за последние пять лет выросло в два раза, сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев. Порой мошенники действуют от имени руководителей различных ведомств, рассказал он

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Министр МВД Владимир Колокольцев заявил на заседании общественного совета, которое прошло в среду 25 сентября, что количество киберпреступлений за пять лет выросло в два раза.

«За последние пять лет число противоправных деяний в киберпространстве увеличилось более чем вдвое», — заявил министр, передает корреспондент РБК.

Он отметил, что доля этого вида преступлений остается значительной в общем массиве и составляет около 40 процентов. «То есть почти каждое второе преступление, а по тяжким и особо тяжким составам этот показатель уже приблизился к 60 процентам», — сообщил Колокольцев. Он также отметил, что с начала года общая сумма ущерба превысила 116 млрд. руб.

Министр заявил, что приемы обмана становятся все более изощренными, активно используются дипфейки. «Порой мошенники действуют от имени руководителей различных ведомств, в том числе министерства внутренних дел. При этом генерируют с помощью нейросетей их изображения и голоса», сообщил руководитель ведомства.

Министр добавил, что полиция начинает работать с заявителям, когда преступление уже совершено. Устранение причин и условий, способствующих киберпреступности, в большей степени находится в компетенции других ведомств, регуляторов, операторов связи, кредитных организаций и интернет-провайдеров.

Также Колокольцев рассказал, что разработан законопроект, предусматривающий введение уголовной ответственности за передачу электронного средства платежа или предоставление к нему доступа иным лицам на возмездной основе. Инициированы поправки, которые позволят правоохранительным органам приостанавливать мошеннические финансовые операции, и в случаях, не терпящих отлагательства, получать сведения от операторов связи без судебного решения.

Руководитель МВД добавил, что в структуре министерства функционируют спецподразделения по борьбе с киберпреступлениями.