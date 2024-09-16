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Задержание Павла Дурова ,  
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Кибермошенники использовали арест Дурова для рекламы фальшивых проектов

F.A.С.С.T.: мошенники используют имя Дурова в схемах обмана с обещанием дохода
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Задержание Павла Дурова
Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Global Look Press

Злоумышленники начали использовать имя основателя Telegram Павла Дурова в своих мошеннических схемах под видом инвестиционных проектов практически в день выхода новостей о его задержании. Об этом рассказал ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection компании F.A.С.С.T. Евгений Егоров.

«В рекламных сообщениях инвестпроектов обещают высокий стабильный доход. Так, например, появились сообщения под видом СМИ, где говорилось, что новый инвестиционный проект Павла Дурова сделает всех людей финансово независимыми, из-за чего его и арестовали», — сообщил Егоров.

Он предупредил обладателей криптовалюты, в частности TON, что они могут стать жертвой мошенничества, если привяжут свои криптокошельки к сайтам, которые поддерживают Дурова и используют новость о его аресте как инфоповод.

Наиболее популярным инструментом киберпреступников по части криптовалют, по мнению эксперта, являются криптодрейнеры. Жертва авторизуется на фишинговом сайте для входа в свой криптокошелек, подписывает транзакцию — и так доступ к кошельку получает программа криптодрейнер, созданная для быстрого опустошения криптосчетов.

«Интерес к дальнейшему развитию ситуации с мессенджером может привести к новым всплескам фишинговых атак с целью кражи учетных данных или угона аккаунтов», — добавил аналитик F.A.С.С.T.

Что Павел Дуров решил изменить в Telegram после задержания во Франции
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Павел Дуров

Дурова задержали в аэропорту Парижа в конце августа. Его подозревают в недостаточной модерации Telegram, а также в отказе от сотрудничества с французскими властями, что, по мнению последних, делает его соучастником распространения детской порнографии, мошенничества и других преступлений.

28 августа бизнесмена отпустили под залог €5 млн и обязали дважды в неделю отмечаться в полицейском участке. Сам Дуров пообещал улучшить борьбу Telegram с «вредоносными постами и каналами».

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Павел Дуров мошенники мошенничество
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Павел Дуров

предприниматель, основатель «ВКонтакте» и Telegram
10 октября 1984 года
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