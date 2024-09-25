В Дагестане задержали подозреваемых в помощи украинским call-центрам
ФСБ совместно с МВД задержала в Дагестане пять человек, которых заподозрили в причастности к хищению денег «в интересах украинских call-центров», сообщили РБК в спецслужбе.
Задержанные, по версии властей, заключили с операторами связи договоры об IP-телефонии, а затем предоставили доступ к системе связи гражданам Украины. «С указанных номеров от имени российских правоохранительных органов, спецслужб, учреждений кредитно-финансовой сферы осуществлялись мошеннические звонки российским гражданам», — говорится в сообщении. Ущерб от действий группировки оценивается в 100 млн руб.
У подозреваемых прошли обыски, в ходе которых были изъяты носители информации, средства связи и оргтехника, «использовавшиеся в преступных целях». Возбуждено уголовное дело о соучастии в мошенничестве (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК). Оперативники также проверяют версию об использовании полученных преступным путем денежных средств для финансирования ВСУ.
Заместитель председателя правления «Сбера» Станислав Кузнецов в ноябре 2021 года говорил, что доля мошеннических звонков россиянам из-за рубежа достигла 70%, а наибольшее число незаконных call-центров находится на Украине.
Российский МИД обвинял западные страны, в числе которых Великобритания, США, ФРГ, Нидерланды, Польша и Эстония, в проведении политики инфраструктурной поддержки функционирования украинских сall-центров, занимающихся мошенничеством в отношении россиян. «В такой схеме задействован целый конгломерат государств, сама Украина, конечно, такое не провернет», — отмечал начальник отдела департамента международной информационной безопасности МИД России Эрнест Чернухин.
Лукашенко заявил, что Белоруссии надо готовиться к войне
Marca узнала, кто станет обладателем «Золотого мяча»
В России доля потребителей водки выросла до 42% за год
Израиль начал военную операцию в Ливане
Володин назвал размер штрафов за пропаганду чайлдфри
Госдума приняла закон об отправке подсудимых на военную операцию
Создатель Flibusta сообщил о закрытии проекта из-за тяжелой болезни
Турция сократила закупку российской нефти вдвое
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов