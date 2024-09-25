В Дагестане задержали подозреваемых в помощи украинским call-центрам

Пять человек заподозрили в заключении договоров об IP-телефонии и предоставлении гражданам Украины доступа к системе связи. Ущерб от действий группировки оценивается в 100 млн руб.

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ФСБ совместно с МВД задержала в Дагестане пять человек, которых заподозрили в причастности к хищению денег «в интересах украинских call-центров», сообщили РБК в спецслужбе.

Задержанные, по версии властей, заключили с операторами связи договоры об IP-телефонии, а затем предоставили доступ к системе связи гражданам Украины. «С указанных номеров от имени российских правоохранительных органов, спецслужб, учреждений кредитно-финансовой сферы осуществлялись мошеннические звонки российским гражданам», — говорится в сообщении. Ущерб от действий группировки оценивается в 100 млн руб.

У подозреваемых прошли обыски, в ходе которых были изъяты носители информации, средства связи и оргтехника, «использовавшиеся в преступных целях». Возбуждено уголовное дело о соучастии в мошенничестве (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК). Оперативники также проверяют версию об использовании полученных преступным путем денежных средств для финансирования ВСУ.

Заместитель председателя правления «Сбера» Станислав Кузнецов в ноябре 2021 года говорил, что доля мошеннических звонков россиянам из-за рубежа достигла 70%, а наибольшее число незаконных call-центров находится на Украине.

Российский МИД обвинял западные страны, в числе которых Великобритания, США, ФРГ, Нидерланды, Польша и Эстония, в проведении политики инфраструктурной поддержки функционирования украинских сall-центров, занимающихся мошенничеством в отношении россиян. «В такой схеме задействован целый конгломерат государств, сама Украина, конечно, такое не провернет», — отмечал начальник отдела департамента международной информационной безопасности МИД России Эрнест Чернухин.