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Дмитрий Рогозин не получит руководящей должности в Совете Федерации

Дмитрий Рогозин не получит руководящей должности в Совете Федерации
Дмитрий Рогозин, ставший сенатором от Запорожской области, в ближайшее время не получит руководящий пост в Совете Федерации. Он будет рядовым сенатором, рассказали источники РБК
Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин (Фото: Алексей Коновалов / ТАСС)

Экс-глава «Роскосмоса» и бывший вице-премьер Дмитрий Рогозин, который 23 сентября был утвержден сенатором от главы Запорожской области Евгения Балицкого, не получит руководящую должность в Совете Федерации и останется рядовым сенатором. Об этом РБК рассказал источник, знакомый с обсуждением кадрового вопроса.

«Пока так [не получит должность]», — подтвердил второй источник, знакомый с обсуждением кадрового вопроса. Рогозина, который после отставки с поста главы «Роскосмоса» 15 июля 2022 года оставался без работы, «нужно было куда-то трудоустроить», сказал один из собеседников РБК.

С ноября прошлого года Рогозин возглавлял так называемую группу военных советников «Царские волки» — добровольческое подразделение, которое, как объяснял бывший вице-премьер по ВПК, «состоит из опытных военных советников и экспертов, имеющих богатый военный опыт». «Ее главная задача — военно-техническая поддержка подразделений ДНР и ЛНР, участвующих в боевых действиях в рамках специальной военной операции», — говорил Рогозин.

О том, что экс-глава Роскосмоса станет новым сенатором, руководство Совета Федерации проинформировали сразу после Единого дня голосования 10 сентября: «Его кандидатуру спустили сверху. Это стало полной неожиданностью для всех, абсолютно для всех [в верхней палате парламента]», — рассказал РБК источник в Совфеде. По словам еще одного собеседника в верхней палате, информация о скором приходе Рогозина вызвала настороженность, поскольку экс-глава «Роскосмоса» «не вполне системный человек».

Рогозин после утверждения сенатором выразил благодарность Балицкому «за оказанное ему доверие» представлять в Совфеде Запорожскую область. В числе первоочередных задач он назвал «послевоенное обустройство» региона.

В качестве сенатора от исполнительной власти Запорожской области Дмитрий Рогозин сменил Дмитрия Ворону. Тот стал сенатором от заксобрания Запорожской области.

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Рогозин в разные годы был депутатом Госдумы, постпредом России при НАТО, вице-премьером правительства. Его последняя на сегодняшний день должность в исполнительной власти — глава «Роскосмоса», которым он руководил в течение четырех лет.

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Дмитрий Рогозин Роскосмос Евгений Балицкий Запорожская область Совфед
Дмитрий Рогозин фото

Дмитрий Рогозин

чиновник, политик, экс-глава «Роскосмоса»

21 декабря 1963 года
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