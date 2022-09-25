Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 сентября
EUR ЦБ: 56,48 (-2,46) Инвестиции, 23 сен, 16:25
Курс доллара на 24 сентября
USD ЦБ: 58,1 (-1,73) Инвестиции, 23 сен, 16:25
МИД Таиланда призвал решить конфликт на Украине на саммитах в ноябре Политика, 07:31
Президент Ирана пообещал дать решительный ответ на протесты Политика, 06:53
Египет предложил создать в стране международный центр торговли зерном Политика, 06:52
Как пополнить бюджет страны с помощью необычных автономеров Партнерский проект, 06:49
Лавров ответил на слова Вучича о риске начала мировой войны Политика, 06:27
Индия заявила, что архитектура СБ ООН лишает целые регионы права голоса Политика, 06:06
«РИА Новости» сообщило о поимке украинских наводчиков на Херсонщине Политика, 05:56
Швеция заявила, что из Украины в Йемен скоро отправят 50 тыс. т пшеницы Политика, 05:49
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Запорожская ВГА сообщила о проблемах с визами у иностранных наблюдателей Политика, 05:27
МИД Китая призвал стороны конфликта на Украине уменьшить побочные эффекты Политика, 05:03
Чавушоглу заявил, что в ООН «нашли варианты» для российских удобрений Политика, 04:54
Байден объявил чрезвычайную ситуацию во Флориде из-за шторма «Иэн» Политика, 04:29
Букингемский дворец показал фото надгробной плиты Елизаветы II Общество, 04:28
Мишустин назначил Надежду Преподобную заместителем министра культуры Политика, 04:09
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Военная операция на Украине ,  
0 

Лавров ответил на слова Вучича о риске начала мировой войны

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя слова президента Сербии Александра Вучича о возможном перетекании конфликта на Украине в новую мировую войну, заявил, что не стал бы заниматься мрачными прогнозами.

«Я бы не стал сейчас здесь заниматься мрачными прогнозами», — сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам 77-й сессии Генассамблеи ООН.

20 сентября на полях Генассамблеи ООН Вучич заявил, что ситуация в мире «не располагает к хорошим новостям» и идет к очень большому конфликту. «Я предполагаю, что мы приближаемся к великому военному конфликту со стадии специальной военной операции, и теперь вопрос в том, где находятся границы и войдем ли мы через некоторое время, а может быть, через месяц или два, в великий мировой конфликт, которого у нас не было со времен Второй мировой войны», — подчеркнул Вучич.

Вучич предупредил о скором начале конфликта масштаба Второй мировой войны
Политика
Александр Вучич

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также говорил, что конфликт на Украине — это «самая опасная ситуация со времен Второй мировой», и подчеркивал, что «нельзя допустить, чтобы Россия победила».

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ответ на это заявил, что у Столтенберга «плохая память» и он забыл, кто победил в той войне. «История повторится», — считает экс-президент. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в свою очередь, говорил, что третья мировая война в случае ее начала стала бы разрушительней, чем ядерная.

С 27 февраля российские силы ядерного сдерживания находятся в особом режиме боевого дежурства. Согласно 19 пункту ядерной доктрины, Россия может применить ядерное оружие при следующих сценариях:

  • поступление достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территории России и/или ее союзников;
  • применение противником ядерного оружия и других видов оружия массового поражения по территориям России;
  • воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты России, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил;
  • агрессия против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.

21 сентября президент России Владимир Путин в своем телеобращении, в котором он объявил о начале частичной мобилизации в России, также заявил, что со стороны Запада в ход пошел «ядерный шантаж». В качестве примера президент привел высказывания «некоторых высокопоставленных представителей ведущих государств НАТО о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения».

«При угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф», — сказал Путин.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images «Зарплата не растет годами»: каково работать в Cisco — в 5 пунктах
Статьи
Pro
Фото: Anna Moneymaker/ Getty Images «Ястребиный» настрой ФРС может обрушить индекс S&P. Каковы предпосылки
Статьи
Pro
Как выстроить процессы в ИT-отделе: выбираем подходящую методологию
Статьи
Pro
Почему США будут ослаблять доллар и как это влияет на рубль
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock У вас есть 100 тыс. руб. Как начать торговать на Wildberries
Инструкции
Pro
Как попасть в кадровый ИТ-резерв государства
Инструкции
Pro
Фото: Ralph Orlowski / Getty Images Не спешите увольнять сотрудника: три рискованные для компании ситуации
Инструкции
Pro
Какие компании справляются с кризисами в 10 раз лучше конкурентов
Саммари
Теги
Александр Вучич Сергей Лавров Третья мировая война Военная операция на Украине
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Вучич предупредил о скором начале конфликта масштаба Второй мировой войны
Политика
Мишустин поручил информировать россиян о частичной мобилизации
Политика
Путин заявил об огромном влиянии Горбачева на ход мировой истории
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter