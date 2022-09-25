Лавров ответил на слова Вучича о риске начала мировой войны

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя слова президента Сербии Александра Вучича о возможном перетекании конфликта на Украине в новую мировую войну, заявил, что не стал бы заниматься мрачными прогнозами.

«Я бы не стал сейчас здесь заниматься мрачными прогнозами», — сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам 77-й сессии Генассамблеи ООН.

20 сентября на полях Генассамблеи ООН Вучич заявил, что ситуация в мире «не располагает к хорошим новостям» и идет к очень большому конфликту. «Я предполагаю, что мы приближаемся к великому военному конфликту со стадии специальной военной операции, и теперь вопрос в том, где находятся границы и войдем ли мы через некоторое время, а может быть, через месяц или два, в великий мировой конфликт, которого у нас не было со времен Второй мировой войны», — подчеркнул Вучич.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также говорил, что конфликт на Украине — это «самая опасная ситуация со времен Второй мировой», и подчеркивал, что «нельзя допустить, чтобы Россия победила».



Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ответ на это заявил, что у Столтенберга «плохая память» и он забыл, кто победил в той войне. «История повторится», — считает экс-президент. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в свою очередь, говорил, что третья мировая война в случае ее начала стала бы разрушительней, чем ядерная.

С 27 февраля российские силы ядерного сдерживания находятся в особом режиме боевого дежурства. Согласно 19 пункту ядерной доктрины, Россия может применить ядерное оружие при следующих сценариях: поступление достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территории России и/или ее союзников;

применение противником ядерного оружия и других видов оружия массового поражения по территориям России;

воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты России, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил;

агрессия против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.

21 сентября президент России Владимир Путин в своем телеобращении, в котором он объявил о начале частичной мобилизации в России, также заявил, что со стороны Запада в ход пошел «ядерный шантаж». В качестве примера президент привел высказывания «некоторых высокопоставленных представителей ведущих государств НАТО о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения».



«При угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф», — сказал Путин.