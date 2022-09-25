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Британия к 2030 году увеличит расходы на оборону до £100 млрд

Правительство нового британского премьер-министра Лиз Трасс намерено увеличить оборонный бюджет в два раза, до £100 млрд ($108,45 млрд), к 2030 году. Об этом сообщил министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес в интервью The Telegraph.

«Если ничего не менять, то мы движемся в направлении 2% [трат на оборону от размера ВВП]. Согласно нынешним планам, речь идет об оборонном бюджете в размере £100 млрд к 2029-2030 годам. Сейчас он составляет £48 млрд. За восемь лет это большая сумма», — сказал глава Минобороны.

Уоллес не стал детально рассказывать, куда именно будут направлены дополнительные средства, однако сообщил, что в планах ведомства укрепление возможностей сбора информации, наблюдения и разведки, а также борьбы с беспилотными вооружениями. «Если мы не можем сбивать эти маленькие дроны, мы очень уязвимы», — отметил он.

На этой неделе канцелярия британского премьера сообщила, что до конца года правительство опубликует обновленную версию Комплексного обзора вопросов безопасности, обороны и внешней политики. В Лондоне обещают, что в новой доктрине будет сделан акцент на противостоянии угрозам, якобы исходящим от России и Китая.

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В конце июня Daily Mail сообщил, что Уоллес обратился к тогдашнему премьер-министру Борису Джонсону с просьбой нарастить военные расходы и увеличить оборонный бюджет до 2,5% ВВП к 2028 году.

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В своем письме, которое оказалось в распоряжении таблоида, Уоллес указал на недостатки британского военного потенциала, которые «были выявлены на Украине». По его словам, это нехватка дальнобойного вооружения, артиллерийских запасов, а также возможностей Британии по противовоздушной обороне и борьбе с беспилотниками. Кроме того, глава Минобороны отметил, что из-за рекордной инфляции и средств на поддержку Украины страна рискует не выполнить обязательства НАТО по расходованию средств на оборону к 2025 году.

20 сентября Лиз Трасс заявила, что королевство в 2023 году окажет Украине военную помощь в размере не менее £2,3 млрд ($2,64 млрд) — такую сумму Лондон потратил на поставки Киеву вооружений в этом году. В кабмине уточнили, что в набор мер военной поддержки, вероятно, войдут ракетные системы залпового огня (РСЗО) MLRS.

Теги
Великобритания расходы на оборону Бен Уоллес Лиз Трасс
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