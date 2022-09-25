Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 сентября
EUR ЦБ: 56,48 (-2,46) Инвестиции, 23 сен, 16:25
Курс доллара на 24 сентября
USD ЦБ: 58,1 (-1,73) Инвестиции, 23 сен, 16:25
Британия к 2030 году увеличит расходы на оборону до £100 млрд Политика, 02:54
Минобрнауки подтвердило отсрочку аспирантов от мобилизации Политика, 02:49
Первое поражение Испании в году и разгром Армении. Итоги дня в лиге Наций Спорт, 02:33
Киев потребовал провести чрезвычайное заседание СБ ООН из-за референдумов Политика, 02:24
Как справиться с осложнениями после коронавирусной инфекции РБК и Stada, 02:10
Япония и Южная Корея заметили запуск баллистической ракеты КНДР Политика, 02:05
Зеленский заявил, что был «шокирован» отказом Израиля поставлять оружие Политика, 01:49
Суббота стала самым дождливым днем в Москве за всю послевоенную историю Общество, 01:34
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Мурашко выступил за декриминализацию врачебной деятельности Общество, 01:28
Вячеслав Дацик нокаутировал Александра Емельяненко за 13 секунд Спорт, 01:18
Лавров назвал Южно-Китайское море следующей линией обороны НАТО Политика, 01:10
Краткий путеводитель по ESG стран Азии и Ближнего Востока РБК и Сбер, 01:10
Запорожская ВГА сообщила об ударе по зернохранилищу в пригороде Токмака Политика, 00:51
Лавров обвинил генсека ООН в недостаточной поддержке минских соглашений Политика, 00:40
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Военная операция на Украине ,  
0 

Киев потребовал провести чрезвычайное заседание СБ ООН из-за референдумов

Киев потребовал провести чрезвычайное заседание Совета Безопасности ООН из-за проведения референдумов в Донбассе и на освобожденных территориях Украины. Об этом в своем Twitter (соцсеть заблокирована в России) сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко.

«Украина потребовала провести чрезвычайное заседание Совета Безопасности ООН по поводу фиктивных референдумов, проводимых Россией на оккупированных территориях Украины. Россия должна быть привлечена к ответственности за свои дальнейшие попытки изменить международно признанные границы Украины в нарушение Устава ООН», — написал он.

Лавров счел истерикой реакцию западных лидеров на референдумы на Украине
Политика

20 сентября власти ДНР, ЛНР, а также Херсонская и Запорожская ВГА одновременно объявили о проведении с 23 по 27 сентября референдумов о вхождении в состав России.

Спустя сутки президент России Владимир Путин заявил, что страна поддержит «решение о своем будущем, которое примет большинство жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей». Одновременно с этим он объявил о частичной мобилизации в России.

Власти Украины неоднократно подчеркивали, что проведение референдумов сделает невозможными переговоры Москвы и Киева. Страна называет эти территории оккупированными и обещает вернуть их под свой контроль.

По итогам двух дней голосования явка в ДНР составила 55,5%, в ЛНР — 45,86%, в Запорожской и Херсонской областях — 35,54% и 31,79% соответственно.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Daniel Berehulak / Getty Images Трудно найти, легко потерять: откуда берется и как пропадает авторитет
Статьи
Pro
Фото: Chris McGrath / Getty Images Мелатонин: стоит ли принимать на ночь?
Статьи
Pro
Фото: Ralph Orlowski / Getty Images Не спешите увольнять сотрудника: три рискованные для компании ситуации
Инструкции
Pro
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК «Привыкли — и точка»: почему спорный бренд фастфуда в итоге прижился
Статьи
Pro
Фото: Dan Kitwood / Getty Images Почему бокал вина — плохой способ избавиться от стресса
Статьи
Pro
Фото: Brendon Thorne / Getty Images Пять антистресс-практик, которые помогут лучше контролировать эмоции
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Fix Price нарастила выручку и отменила дивиденды. Стоит ли покупать акции
Прогнозы
Pro
Чего точно не стоит делать, если вам тревожно: 5 советов
Инструкции


 

Теги
ООН МИД Украины Военная операция на Украине референдумы
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Глава МИД Белоруссии объяснил, в каком случае страна признает референдумы
Политика
Лавров счел истерикой реакцию западных лидеров на референдумы на Украине
Политика
В ДНР, ЛНР, Запорожье и на Херсонщине завершился второй день референдума
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter