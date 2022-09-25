Киев потребовал провести чрезвычайное заседание СБ ООН из-за референдумов

Киев потребовал провести чрезвычайное заседание Совета Безопасности ООН из-за проведения референдумов в Донбассе и на освобожденных территориях Украины. Об этом в своем Twitter (соцсеть заблокирована в России) сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко.

«Украина потребовала провести чрезвычайное заседание Совета Безопасности ООН по поводу фиктивных референдумов, проводимых Россией на оккупированных территориях Украины. Россия должна быть привлечена к ответственности за свои дальнейшие попытки изменить международно признанные границы Украины в нарушение Устава ООН», — написал он.

20 сентября власти ДНР, ЛНР, а также Херсонская и Запорожская ВГА одновременно объявили о проведении с 23 по 27 сентября референдумов о вхождении в состав России.

Спустя сутки президент России Владимир Путин заявил, что страна поддержит «решение о своем будущем, которое примет большинство жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей». Одновременно с этим он объявил о частичной мобилизации в России.

Власти Украины неоднократно подчеркивали, что проведение референдумов сделает невозможными переговоры Москвы и Киева. Страна называет эти территории оккупированными и обещает вернуть их под свой контроль.

По итогам двух дней голосования явка в ДНР составила 55,5%, в ЛНР — 45,86%, в Запорожской и Херсонской областях — 35,54% и 31,79% соответственно.