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Протесты в Белоруссии ,  
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Замглавы администрации Ялты уволили за поддержку протестов в Белоруссии

Михаил Загорцев пробыл в должности вице-мэра Ялты четыре дня. Он родился в Белоруссии и до переезда в Крым более 30 лет занимал разные государственные должности на родине
Михаил Загорцев
Михаил Загорцев (Фото: yalta.rk.gov.ru)

Заместителя главы городской администрации Ялты Михаила Загорцева уволили за поддержку антиправительственных протестов в Белоруссии. Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на главу администрации города Ивана Имгрунта.

«Да, правда [уволен]. Его высказывания не совместимы с пребыванием на этой должности», — сказал глава Ялты.

В середине августа Загорцев опубликовал видеообращение, в котором выступил в поддержку протестов в Белоруссии. В частности, он предположил, что демонстрации разгоняли в том числе российские силовики.

Видео: tutby_official/youtube
Видео: tutby_official/youtube
Video

На должность замглавы администрации Загорцев был назначен 21 сентября. Он должен был курировать сферы ЖКХ и транспорта. После этого в СМИ появилась информация, что в августе замглавы записал видеообращение по ситуации в Белоруссии.

62-летний Михаил Загорцев родился в деревне Подыгруша Чечерского района Гомельской области. С 1989 года занимал разные должности в районных администрациях и на предприятиях Гомеля, до 2010-го возглавлял администрацию Ленинского района Бобруйска, затем был председателем Бобруйского городского совета депутатов. В 2011–2020 годах — председатель Смолевичского районного исполнительного комитета.

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Выборы в Белоруссии прошли в начале августа. По данным ЦИК, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, находящийся у власти 26 лет. Он набрал более 80% голосов избирателей. Оппозиция назвала результаты фальсификацией, в стране начались митинги, шествия и акции. Лукашенко говорил, что протестами управляли зарубежные силы.

Автор
Михаил Юшков
Ялта вице-мэр увольнение протесты Белоруссия
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