Замглавы администрации Ялты уволили за поддержку протестов в Белоруссии

Михаил Загорцев пробыл в должности вице-мэра Ялты четыре дня. Он родился в Белоруссии и до переезда в Крым более 30 лет занимал разные государственные должности на родине

Михаил Загорцев (Фото: yalta.rk.gov.ru)

Заместителя главы городской администрации Ялты Михаила Загорцева уволили за поддержку антиправительственных протестов в Белоруссии. Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на главу администрации города Ивана Имгрунта.

«Да, правда [уволен]. Его высказывания не совместимы с пребыванием на этой должности», — сказал глава Ялты.

В середине августа Загорцев опубликовал видеообращение, в котором выступил в поддержку протестов в Белоруссии. В частности, он предположил, что демонстрации разгоняли в том числе российские силовики.

Видео: tutby_official/youtube

Video

На должность замглавы администрации Загорцев был назначен 21 сентября. Он должен был курировать сферы ЖКХ и транспорта. После этого в СМИ появилась информация, что в августе замглавы записал видеообращение по ситуации в Белоруссии.