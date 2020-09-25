Замглавы администрации Ялты уволили за поддержку протестов в Белоруссии
Заместителя главы городской администрации Ялты Михаила Загорцева уволили за поддержку антиправительственных протестов в Белоруссии. Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на главу администрации города Ивана Имгрунта.
«Да, правда [уволен]. Его высказывания не совместимы с пребыванием на этой должности», — сказал глава Ялты.
В середине августа Загорцев опубликовал видеообращение, в котором выступил в поддержку протестов в Белоруссии. В частности, он предположил, что демонстрации разгоняли в том числе российские силовики.
На должность замглавы администрации Загорцев был назначен 21 сентября. Он должен был курировать сферы ЖКХ и транспорта. После этого в СМИ появилась информация, что в августе замглавы записал видеообращение по ситуации в Белоруссии.