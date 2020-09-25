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Политика ,  
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Ким Чен Ын извинился перед Сеулом за убийство южнокорейского чиновника

Ким Чен Ын
Ким Чен Ын (Фото: KCNA / Reuters)

Северокорейский лидер Ким Чен Ын направил письмо властям Южной Кореи с извинениями по поводу убийства южнокорейца в территориальных водах КНДР. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на офис президента страны.

По данным Сеула, в послании говорится, что Ким Чен Ын крайне сожалеет о том, что сильно разочаровал президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и других южнокорейцев в связи с «сомнительным инцидентом», который произошел в водах Желтого моря.

Северокорейская сторона указала, что «произошло то, чего не должно происходить», сообщили власти Южной Кореи. Пхеньян поручил своим войскам создать систему, которая предполагает видеофиксацию подобных случаев в рамках процесса по обеспечению безопасности морских границ, чтобы впредь не допускать «мелких ошибок или серьезных недоразумений».

По версии северокорейской стороны, неизвестный мужчина, который пересек морскую границу без разрешения, не ответил на сигналы береговой охраны. После этого военные КНДР подплыли ближе к судну, на котором находился мужчина, и произвели два предупредительных выстрела. В ответ на это, как сообщили в Пхеньяне, мужчина попытался скрыться.

«Затем они (военные) произвели более 10 выстрелов на расстоянии 40-50 м в соответствии с правилами ведения боевых действий для обеспечения безопасности морской границы», — говорится в сообщении.

После военные обыскали судно, обнаружив лишь следи крови, тела мужчины на борту не было. Затем они приняли решение сжечь судно в соответствии с правилами чрезвычайного положения по предотвращению заражения коронавирусом COVID-19.

Утром 24 сентября Минобороны Южной Кореи сообщило, что в КНДР был застрелен сотрудник рыболовного контроля при Министерстве морского и рыбного хозяйства республики, пропавший недалеко от границы Северной Кореи, а его тело кремировали. «Наши военные решительно осуждают этот жестокий поступок, призывают предоставить объяснения и наказать виновных», — сказали в военном ведомстве.

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Там отметили, что мужчина мог быть убит во время попытки бегства на территорию КНДР.

Материал дополняется.

Автор
Михаил Юшков
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