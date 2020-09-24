Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 24 сентября
USD ЦБ: 76,35 (+0,08) Инвестиции, 23 сен, 12:47
Курс евро на 24 сентября
EUR ЦБ: 89,25 (-0,23) Инвестиции, 23 сен, 12:47
ЕС заявил об углублении политического кризиса после инаугурации Лукашенко Политика, 08:52 Паруса или пузыри: во что вкладывают опытные инвесторы РБК и Сбербанк Первый, 08:49 В правительстве предложили устанавливать «умные» счетчики за счет россиян Общество, 08:41 Два очка Кучерова помогли «Тампе» выйти вперед в финале Кубка Стэнли Спорт, 08:34 МИД Великобритании осудил инаугурацию Лукашенко на закрытой церемонии Политика, 08:29 В Сеуле заявили об убийстве южнокорейского чиновника в КНДР Политика, 08:24 Аптеки без вакцины, Трамп пригрозил из-за выборов. Главные новости РБК Общество, 08:17 Удовольствие за рулем: автопарковка, умная панель и голосовой помощник РБК и Mercedes-Benz, 08:12 Как в России увольняли сотрудников из-за коронавируса. Свежие кейсы Pro, 08:10 Плохие долги по потребкредитам рекордно выросли с начала пандемии Финансы, 08:00 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 24 сентября Общество, 07:46 Как расти при «потребительском терроризме» и снижении среднего чека РБК и Райффайзенбанк, 07:38 Адвокат заявил о продлении ареста расстрелявшему сослуживцев Шамсутдинову Общество, 07:37 Как устроен хай-тек в мире финансов РБК и Refinitiv, 07:01
Политика ,  
0 

В Сеуле заявили об убийстве южнокорейского чиновника в КНДР

Фото:South Korea Navy / Getty Images
Фото: South Korea Navy / Getty Images

Минобороны Южной Кореи узнало, что в КНДР был застрелен сотрудник рыболовного контроля при Министерстве морского и рыбного хозяйства республики, пропавший недалеко от границы КНДР, а его тело кремировали. Об этом сообщило агентство Yonhap.

«Наши военные решительно осуждают этот жестокий поступок, призывают предоставить объяснения и наказать виновных», — сказали в Минобороны Республики Корея.

В ведомстве считают, что их гражданин мог быть убит во время попытки бегства на территорию КНДР.

Судно с пропавшим человеком на борту проходило с инспекцией возле линии границы между Южной и Северной Кореей у острова Малый Ёнпхён. Об его исчезновении узнала береговая охрана, началась поисковая операция. По информации военной разведки Республики Корея, мужчина был в водах КНДР.

Южная Корея показала видео подрыва совместного с КНДР узла связи
Политика

Ранее, 17 июня, представитель администрации президента Южной Кореи Юн До Хан сообщил, что Сеул больше не будет терпеть «неразумные поступки и слова» со стороны КНДР. Так в республике отреагировали на резкие слова сестры лидера КНДР Ким Ё Чжон в ответ на предложения южнокорейского президента Мун Чжэ Ина решить конфликт двух стран дипломатическим и мирным путем.

15 июня Республика Корея попросила у КНДР дать возможность приехать специальному посланнику в Пхеньян. Северная Корея направила соседней стране отказ.

Читайте на РБК Pro
Джулиан Биркиншоу — РБК Pro: «Увольте сотрудников, играющих в политику» Как работать с пожилыми сотрудниками Доначисление налогов может закончиться тюрьмой. Как этого избежать Как руководителю найти время на отпуск
Северная Корея Южная Корея Разведка
Материалы по теме
Южная Корея сообщила о новом исчезновении Ким Чен Ына
Политика
Северная Корея запустила три снаряда в сторону Японского моря
Политика
Южная Корея сообщила о первом в 2020 году запуске снарядов из КНДР
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter