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Журналисты увидели на YouTube тайное послание Пхеньяна своим разведчикам

YouTube-канал государственной радиостанции опубликовал видео, на котором диктор зачитала послание из цифровых кодов. Сейчас ролик недоступен. Южнокорейские СМИ полагают, что Пхеньян таким образом передал сообщение разведчикам
Фото: Ng Han Guan / AP
Фото: Ng Han Guan / AP

На YouTube-канале государственной радиостанции КНДР Pyongyang Broadcast Service появился видеоролик с набором цифровых кодов. Внимание на это обратили южнокорейские СМИ — газета Chosun Ilbo и агентство Yonhap. Они предположили, что речь может идти о зашифрованном послании для сотрудников разведслужб Северной Кореи за рубежом, в частности на юге Корейского полуострова.

Видео под заголовком «0100011001-001» было опубликовано утром 29 августа. На нем диктор зачитала текст, который она назвала «заданием по анализу информационных технологий Университета дистанционного обучения для сотрудников экспедиции № 719».

В ходе послания женщина несколько раз повторила фразы «Номер 23 на странице 564», «Номер 19 на странице 479». Затем она заявила: « Я проинформировала вас об основных задачах проверки для участников 719-й экспедиции» — и трансляция завершилась. Всего она продлилась около минуты, пишет Chosun Ilbo.

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К 15:45 по местному времени (9:45 мск) видео успело набрать более 14 тыс. просмотров. Сейчас на канале такой ролик не отображается, при этом в его описании содержится комбинация цифр, похожая на ту, которую зачитала диктор.

Chosun Ilbo и Yonhap отмечают, что это первый случай, когда власти КНДР воспользовались YouTube для передачи закодированных посланий. Обычно подобные сообщения транслируются по радио, Пхеньян занимается этим с начала 1980-х годов.

В этом году передачу зашифрованных сообщений с набором цифровых кодов с территории Северной Кореи фиксировали два раза: 7 и 13 марта.

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В начале июня Пхеньян обвинил Сеул в том, что тот привел отношения между севером и югом к «конечной точке», а переговоры между сторонами вызывают «только разочарование». Вскоре после этого власти КНДР взорвали узел связи в городе Кэсон к северу от границы, который с 2018 года использовался для контактов с Южной Кореей. Ранее угрозу уничтожить данный канал связи озвучила сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, первый заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ё Чжон, объяснив это усилением южнокорейской пропаганды. В Сеуле поведение Пхеньяна сочли неразумным.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: КНДР, Южная Корея, шифрование, YouTube
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