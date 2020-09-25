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Глава Севастополя отказался от проекта переброски воды из Крыма

По его словам, проект использования воды из реки в республике был «очень негативно воспринят общественным мнением». Сейчас власти разрабатывают альтернативные варианты
Фото:Василий Батанов/РИА Новости
Фото: Василий Батанов/РИА Новости

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что проект подачи воды в город из реки Коккозка в республике Крым не может быть реализован из-за негативной реакции общественности. Об этом Развожаев сказал в эфире севастопольского телеканала СТВ.

«Проект, который я предлагал президенту, по забору паводковых вод, которые условно начнутся с декабря месяца из реки Коккозка, был очень негативно воспринят общественным мнением, прежде всего крымчанами, жителями Бельбекской долины», — сообщил губернатор.По его словам, при «таком общественном мнении», в таком формате реализовывать проект нельзя, «какое бы благое дело не делалось».

Сейчас власти работают над альтернативными вариантами подачи воды, указал губернатор. Он отметил, что потери воды в городе составляют 40%, а ситуация с водой в регионе «очень тяжелая».

На юге Крыма ограничат подачу воды
Общество
Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

В начале сентября Развожаев сообщил о проблемах водоснабжения в Севастополе президенту Владимиру Путин. Развозжаев пояснил, что город испытывает нехватку воды из-за засухи и сокращения запасов в водохранилищах. Для решения проблемы водоснабжения необходимо дополнительно выделить 7,4 млрд руб., в том числе 3,6 млрд руб. — для капитального ремонта сетей водоснабжения, говорил Развозжаев. По итогам встречи Путин поручил кабмину проработать финансирование проекта обеспечения Севастополя водой.

Проблема с водоснабжением есть и на территории республики Крым. В начале сентября глава региона Сергей Аксенов говорил, что правительство работает над всеми возможными вариантами водоснабжения Симферополя и близлежащих районов, «вплоть до самых фантастических». В частности, для подачи воды в Симферополь власти рассматривают вариант бурения новых скважин, отмечал Аксенов. Из-за дефицита воды в водохранилищах подачу воды с 23 сентября ограничили в Алуште, а также в поселке Партенит и селе Малый Маяк.

До 2014 года, пока Крым не вошел в состав России, на полуостров поступала вода из Днепра по Северо-Крымскому каналу, однако в 2017 году власти Херсонской области Украины построили дамбу, которая полностью перекрыла поставку воды на полуостров.

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Автор
Анастасия Батманова
Крым Севастополь
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Политика
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