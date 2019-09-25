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Хиллари Клинтон назвала Трампа предателем США
«Это суровая реальность, и мы должны действовать», — пояснила экс-госсекретарь и поддержала процедуру импичмента в отношении Трампа
Хиллари Клинтон (Фото: Julie Jacobson / AP)

Экс-госсекретарь и бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон поддержала импичмент действующего президента Дональда Трампа. Об этом она написала на своей странице в Twitter.

«Президент Соединенных Штатов предал нашу страну. Это не политическое заявление — это суровая реальность, и мы должны действовать. Он представляет очевидную опасность для ценностей, которые делают нас сильными и свободными», — пояснила она.

Политика
«Я скажу Руди позвонить»: стенограмма разговора Трампа и Зеленского

24 сентября председатель палаты представителей конгресса США, один из лидеров Демократической партии Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента Трампа. Поводом для этого стала публикация в газете The Wall Street Journal о якобы давлении американского президента на украинского коллегу Владимира Зеленского.

В ней утверждалось, что во время июльского телефонного разговора с Зеленским Трамп якобы пообещал восстановить военную помощь Украине в том случае, если Киев начнет расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена, который до 2019 года входил в совет директоров украинской частной газовой компании Burisma Holdings. Демократ Байден — вероятный противник Трампа на предстоящих президентских выборах в США.

Политика
Телефонный разговор с Зеленским запустил процедуру импичмента Трампа

Еще до появления информации об импичменте, на фоне обвинений в давлении на Зеленского, Трамп пообещал опубликовать стенограмму разговора с украинским президентом, и 25 сентября Белый дом это сделал.

«Много разговоров о сыне Байдена, что Байден уволил прокурора, многие люди хотят узнать об этом, поэтому все, что вы можете сделать с генеральным прокурором, пришлось бы кстати. Байден хвастался, что это он остановил расследование, так что если вы сможете разобраться... Это даже звучит отвратительно», — говорит среди прочего Трамп Зеленскому. Военная помощь США Украине в контексте этой темы, судя по стенограмме, не обсуждалась.

Автор: Артём Губенко
Теги: Хиллари Клинтон, Дональд Трамп, импичмент
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