Хиллари Клинтон назвала Трампа предателем США

«Это суровая реальность, и мы должны действовать», — пояснила экс-госсекретарь и поддержала процедуру импичмента в отношении Трампа

Хиллари Клинтон (Фото: Julie Jacobson / AP)

Экс-госсекретарь и бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон поддержала импичмент действующего президента Дональда Трампа. Об этом она написала на своей странице в Twitter.

«Президент Соединенных Штатов предал нашу страну. Это не политическое заявление — это суровая реальность, и мы должны действовать. Он представляет очевидную опасность для ценностей, которые делают нас сильными и свободными», — пояснила она.

24 сентября председатель палаты представителей конгресса США, один из лидеров Демократической партии Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента Трампа. Поводом для этого стала публикация в газете The Wall Street Journal о якобы давлении американского президента на украинского коллегу Владимира Зеленского.

В ней утверждалось, что во время июльского телефонного разговора с Зеленским Трамп якобы пообещал восстановить военную помощь Украине в том случае, если Киев начнет расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена, который до 2019 года входил в совет директоров украинской частной газовой компании Burisma Holdings. Демократ Байден — вероятный противник Трампа на предстоящих президентских выборах в США.