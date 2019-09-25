Накануне заседания в интервью «Российской газете» Памфилова назвала происходившее на выборах в Санкт-Петербурге муниципально-электоральным бандитизмом. «Чтобы обеспечить доступ к выборам только «своим», прятали участки, давали не те адреса. Кандидаты идут сдавать документы, а некуда. Закрывали участки. Когда поступили первые жалобы, мы направили в ряд ИКМО наших сотрудников и членов ЦИК. Навстречу выходили братки и преграждали дорогу. Ни руководство муниципалитетов, ни сотрудников правоохранительных органов невозможно было днем с огнем отыскать. В результате на всех этапах приходилось вмешиваться: регистрация, подсчет голосов, ввод данных протоколов в ГАС «Выборы», — заявила председатель Центризбиркома.

Виктор Миненко заявил РБК, что комиссия сейчас изучает «все замечания, которые нам высказал ЦИК в лице уважаемой Эллы Александровны». «Мы проведем полный анализ и исправим все замечания, которые нам были высказаны, — пообещал он. — Санкт-петербургская избирательная комиссия — это самостоятельный, коллегиальный орган, который занимается своей сферой деятельности, определенной законом и инструкциями ЦИК». Миненко сказал РБК, что ему неизвестно, будет ли он смещен с должности из-за замечаний Памфиловой.

Проблемное место Двое предшественников Миненко на посту главы петербургского избиркома — Виктор Панкевич и Алексей Пучнин — ушли в отставку после критики со стороны Центризбиркома. Причиной отставки Пучнина стала проверка Контрольно-счетной палаты города, которая обнаружила нарушения при подготовке к избирательной кампании 2015 года, и претензии ЦИК. Уход Панкевича стал следствием проверки, проведенной ЦИК по результатам прошлогодних президентских выборов. В 2016 году после претензий ЦИК ушел со своего поста председатель подмосковной избирательной комиссии Ирек Вильданов. Он возглавлял подмосковный избирком с 2011 года, когда губернатором области был Борис Громов. За время его работы ряд местных кампаний сопровождался серьезными скандалами. Среди претензий ЦИК к подмосковной комиссии была несвоевременная реакция на установленные нарушения. Вильданов ушел в отставку после разговора с Памфиловой.

«Оставим за скобками»

Виновниками части нарушений на петербургских выборах стали депутаты регионального заксобрания, сообщила глава ЦИК. По ее словам, прямое вмешательство в процесс осуществили председатель заксобрания Вячеслав Макаров, а также депутаты Госдумы от партии власти Евгений Марченко, Михаил Романов и Сергей Вострецов. Соответствующие материалы будут направлены в правоохранительные органы и руководству партии «Единая Россия», пообещала Памфилова.

Комментируя эти претензии, Макаров заявил журналистам, что «абсолютно согласен» с критикой Памфиловой. «Я вмешивался в эти выборы, — сказал он. — Я представляю «Единую Россию», цель любой партии — завоевание власти». На выборах, по словам спикера заксобрания, он делал все, чтобы кандидаты от его партии победили. «Какие-то эмоциональные выражения оставим за скобками», — заключил он. Макаров — влиятельный человек в Петербурге, он считается близким к спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко, ранее говорили источники РБК, близкие к Кремлю. Когда она была губернатором города, Макаров прошел в заксобрание и возглавил там фракцию единороссов.

Источник в «Единой России» заявил РБК, что «разворачивание дискуссии на этот счет нецелесообразно»: «Уровень выборов (в Санкт-Петербурге) — местный, соответственно, и комментировать их должен секретарь регионального отделения партии, что он и сделал (Макаров возглавляет отделение «Единой России» в Санкт-Петербурге. — РБК)». Если же у ЦИК есть правовые вопросы и претензии, то решать их надо в соответствующих инстанциях, в рамках действующего законодательства, подчеркнул собеседник РБК.

Как сообщал РБК, муниципальные выборы в Санкт-Петербурге курировал начальник кремлевского управления внутренней политики Андрей Ярин. Каждый вторник он проводил в Санкт-Петербурге совещания, постоянным участником которых был Макаров, рассказал РБК источник, близкий к администрации президента. На совещания время от времени приглашали глав муниципалитетов, присутствовали на них и представители федерального руководства партии власти, сказал собеседник РБК.

Результаты муниципальных выборов в Санкт-Петербурге На 1560 депутатских мандатов претендовали 7018 кандидатов, из них были зарегистрированы 5305. По результатам голосования лидирует «Единая Россия» — 959 мандатов (61,5%). На втором месте самовыдвиженцы — 259 (16,6%). По остальным партиям распределение следующее: «Справедливая Россия» — 108 (6,9%), «Яблоко» — 81 (5,2%), КПРФ — 72 (4,6%), Партия роста — 42 (2,7%), ЛДПР — 31 (2%), четыре другие непарламентские партии — 8 (0,5%). По сравнению с выборами 2014 года количество мандатов партии власти сократилось на 20%, а «Яблоко», Партия роста, «Справедливая Россия» и КПРФ улучшили свои позиции.

«Беспрецедентное вмешательство»

В судах сейчас оспариваются итоги муниципальных выборов не менее чем в 15 округах Санкт-Петербурга, заявила глава ЦИК в ходе заседания. Если бы у нее была возможность, она отменила бы выборы еще «в двух десятках», подчеркнула Памфилова. О необходимости отменить результаты выборов в 24 городских муниципалитетах заявляли и представители движения в защиту прав избирателей «Голос».

Претензий к губернаторским выборам в Петербурге у Центризбиркома нет, но были зафиксированы массовые нарушения при голосовании в муниципальных округах. Участковые избиркомы мешали доступу наблюдателей на участки «до прямого отказа руководством участковых избиркомов выполнять решение суда» и уклонялись от подсчета голосов в помещениях УИК. Также на нескольких участках — например на №1615 УИК в Петроградском районе — на видео был зафиксирован вброс бюллетеней, а в трех округах бюллетени пересчитали через день после конца голосования. По словам Памфиловой, ЦИК пришлось применить «беспрецедентное вмешательство». Она также заявила о попытках «пересчитать» бюллетени, если не понравился расклад.

Проблема в том, что городская комиссия не смогла сформировать нормальный кадровый состав избирательных комиссий муниципальных образований, хотя отвечает за 50% от него. В результате, по словам главы ЦИК, в комиссиях оказались те же люди, которые допустили нарушения на выборах 2014 года. Памфилова предложила городскому заксобранию и губернатору Петербурга Александру Беглову изменить систему и вместо муниципальных комиссий ввести территориальные избиркомы.

Аппарат уполномоченного по правам человека в Петербурге Александра Шишлова также осуществлял мониторинг соблюдения избирательных прав в ходе выборов. Омбудсмену удалось обнаружить не менее 70 фактов нарушений, в том числе удаление наблюдателей, попытки вбросов бюллетеней, подкуп избирателей и организацию «каруселей».

«К сожалению, мы не видим ответа правоохранительных органов Санкт-Петербурга, хотя материалы направляли неоднократно, но пока реакции нет. Как следствие: полная безнаказанность породила беспрецедентное хамство, наглость, преступное пренебрежение законом», — охарактеризовала Памфилова ситуацию в интервью «Новой газете».

Муниципальные и губернаторские выборы прошли в Петербурге в единый день голосования 8 сентября. Центризбирком отменил результаты выборов на восьми участках в четырех регионах — в Петербурге, Московской и Орловской областях и Крыму.