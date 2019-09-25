Глава избиркома Санкт-Петербурга ответил на замечания Памфиловой

Избирком Санкт-Петербурга изучит все замечания по выборам, высказанные председателем ЦИК Эллой Памфиловой, заявил РБК глава комиссии Виктор Миненко.

По его словам, городской избирком проведет «полный анализ» и исправит «все замечания».

«Санкт-Петербургская избирательная комиссия — это самостоятельный, коллегиальный орган, который занимается своей сферой деятельности, определенной законом и инструкциями ЦИК», — сказал он. Миненко отметил, что ему неизвестно, будет ли он смещен с должности из-за замечаний Памфиловой.

Ранее ЦИК признала неудовлетворительной работу избирательной комиссии Санкт-Петербурга на муниципальных выборах 8 сентября. Как заявила Памфилова, избирательная система в городе «неэффективна и не способна в полной мере обеспечить избирательные права граждан без постоянного контроля со стороны ЦИК». Глава Центризбиркома подчеркнула, что у городской комиссии есть все основания вынести вотум недоверия Минченко, однако сама она бы не стала этого делать. С просьбой рассмотреть жалобы о нарушениях в ходе муниципальных выборов в Петербурге ЦИК обратилась в Генпрокуратуру.