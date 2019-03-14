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Беглов запланировал выдвинуть Матвиенко в сенаторы от Санкт-Петербурга
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов планирует выдвинуть Валентину Матвиенко своим кандидатом в сенаторы. В руководстве страны нет планов заменять Матвиенко на посту спикера Совета Федерации, утверждают источники РБК
Валентина Матвиенко (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Останется спикером

​Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов планирует включить спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко в тройку своих кандидатов в сенаторы, после того как объявит о cвоем участии в выборах главы Санкт-Петербурга. Об этом РБК рассказал собеседник, близкий к руководству региона, и подтвердил источник, близкий к Кремлю. «Это [выдвижение Матвиенко в качестве кандидата в сенаторы] обсуждается точно. Очевидно, так и будет», — добавил близкий к руководству Совета Федерации собеседник РБК.

По закону каждый кандидат в губернаторы во время избирательной кампании должен представить список из трех кандидатов в сенаторы. После выборов один из них становится членом верхней палаты от исполнительной власти региона.

Беглов пока не объявлял о намерении участвовать в губернаторских выборах, назначенных на эту осень, но еще осенью 2018 года источники РБК рассказывали, что он выдвинет свою кандидатуру. На выборы врио главы Санкт-Петербурга пойдет в качестве самовыдвиженца, говорили собеседники РБК.

Валентина Матвиенко была делегирована в верхнюю палату парламента предыдущим губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко — сперва в 2011 году, когда он стал главой города, затем в 2014-м, когда выиграл досрочные губернаторские выборы. Согласно регламенту Совета Федерации спикер палаты в случае очередного наделения полномочиями сенатора должен переутверждаться в этой должности.

Невыдвижение Матвиенко кандидатом в сенаторы от Беглова было бы возможно только в случае, если бы руководство страны решило сменить спикера верхней палаты. Заменять Матвиенко никто не собирается, говорит федеральный чиновник. «Она останется. Ничего не изменится», — утверждает он. Валентина Матвиенко в качестве спикера верхней палаты парламента «находится абсолютно на своем месте, работа в Совете Федерации выстроена», добавляет близкий к администрации президента собеседник РБК.

РБК направил запрос в пресс-службу Александра Беглова с просьбой прокомментировать, действительно он планирует делегировать Матвиенко в верхнюю палату.

Пресс-секретарь Валентины Матвиенко Владислав Пономаренко заявил РБК: «Информация о возможных тройках кандидатов в сенаторы может появиться только тогда, когда официально стартует избирательная кампания и в нее вступят участники, став кандидатами. А до этого момента еще очень далеко».

Ностальгия по временам Матвиенко

Предстоящую в Санкт-Петербурге, родном городе Владимира Путина, избирательную кампанию в Кремле считают одной из наиболее сложных, потому что возможно протестное голосование, ранее рассказывали близкие к администрации президента источники РБК. Выборам в Санкт-Петербурге придается такое же значение, как и кампании в Приморье, имевшей место после отмены итогов второго тура и назначения врио главы региона Олега Кожемяко. Тогда в Приморье были направлены специальные эмиссары Кремля — в частности, за выборы там отвечал замначальника кремлевского управления по обеспечению деятельности Госсовета Борис Рапопорт, который практически постоянно находился в регионе. Начальник управления Александр Харичев летал во Владивосток в регулярные командировки.

Так же сейчас обстоит дело в Санкт-Петербурге, рассказывают близкие к Кремлю собеседники. Начальник еще одного кремлевского подразделения — глава управления по внутренней политике Андрей Ярин — отвечает за муниципальные выборы, которые пройдут в один день с губернаторской кампанией, говорят два близких к администрации президента источника.

Если Матвиенко будет публично поддерживать Беглова во время кампании, то это может принести ему пользу, так как спикер Совета Федерации — авторитетный в городе человек и многие вспоминают времена ее губернаторства очень тепло, считает политолог Глеб Кузнецов. Что касается нежелания менять Матвиенко в качестве председателя верхней палаты, то это случай проявления «здорового консерватизма», резюмирует он.

Политтехнолог Петр Быстров считает, что крепость позиций нынешнего спикера Совета Федерации объясняется личным доверием и хорошим отношением к ней со стороны президента. Если Матвиенко в качестве кандидата в сенаторы подключится к кампании Беглова, то это может добавить ему очков, соглашается эксперт: «Когда она уходила [с поста губернатора Санкт-Петербурга], отношение к ней было негативным после снежной зимы 2010/11 года — тогда были такие же проблемы с уборкой снега, которые сейчас сделали непопулярным и Беглова. Но спустя восемь лет правления Полтавченко Матвиенко стали вспоминать с ностальгией. При ней были запущены несколько крупных проектов, например Западный скоростной диаметр», — констатирует Быстров, утверждая, что «Полтавченко ничем не запомнился петербуржцам».

Беглов, как и в свое время Матвиенко, пытается привлечь в Санкт-Петербург крупные компании, продолжает политтехнолог. «Ряд кадров, которые работали при Матвиенко, сейчас вернулись в Смольный. Апелляция ко временам Матвиенко может сработать», — рассуждает он.

Решение Совета Федерации отклонить законопроект о запрете размещения хостелов и гостиниц в многоквартирных домах после обращения Беглова — это пример «рабочего взаимодействия» врио губернатора и спикера верхней палаты парламента, констатирует эксперт.

Авторы: Наталья Галимова, Евгения Кузнецова
Теги: Валентина Матвиенко, Александр Беглов
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