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Памфилова раскритиковала работу избиркома Петербурга
ЦИК признала неудовлетворительной работу избиркома Петербурга на муниципальных выборах. Жалобами на нарушения попросят заняться Генпрокуратуру
Элла Памфилова (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

ЦИК признала неудовлетворительной работу избирательной комиссии Санкт-Петербурга на муниципальных выборах в единый день голосования 8 сентября, заявила глава комиссии Элла Памфилова. Трансляция велась на сайте ЦИК.

По ее словам, предварительный анализ показал, что существующая избирательная система города «неэффективна и не способна в полной мере обеспечить избирательные права граждан без постоянного контроля со стороны ЦИК».

ЦИК сочла работу горизбиркома неудовлетворительной, так как последний не принял достаточных мер для противодействия выявленным нарушениям законодательства о выборах и в связи с «недостатками в рамках по формированию избирательных комиссий муниципальных образований».

Горизбиркому поручили проанализировать работу избирательных комиссий во время муниципальных выборов и рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности лиц, допустивших нарушения, вплоть до расформирования отдельных комиссий.

Памфилова добавила, что у ЦИК есть все основания для вынесения недоверия председателю горизбиркома Виктору Миненко, однако сама она не стала бы этого делать. «Я считаю, что и у комиссии, и у Виктора Александровича [Миненко] есть возможности и обязанность сделать все возможное для оздоровления ситуации», — сказала она, не исключив, что Миненко может уйти в отставку по собственному желанию.

По мнению главы ЦИК, «было бы хорошо», если бы многие члены горизбиркома написали заявление об уходе и дали губернатору и заксобранию сформировать новый состав комиссии.

Политика
В Петербурге проверят возможные нарушения на выборах в одном из округов

ЦИК попросит генпрокурора Юрия Чайку взять под личный контроль рассмотрение заявлений о нарушениях в ходе муниципальных выборов в Петербурге, для этого надзорному ведомству передадут необходимые документы и материалы.

Избранному губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову ЦИК предложит принять меры для эффективного взаимодействия городских органов власти с целью формирования системы избирательных комиссий, способных обеспечить реализацию и защиту прав граждан на муниципальных выборах.

В единый день голосования в Санкт-Петербурге выбирали губернатора (победил врио Александр Беглов) и муниципальных депутатов — на 1560 мандатов претендовали 5372 кандидата.

По итогу «Единая Россия» получила 959 мест, что на 16% меньше, чем на прошлых выборах, «Справедливая Россия» — на втором месте (108 мест). Следом идут «Яблоко» (81), КПРФ (72), «Партия Роста» (42) и ЛДПР (31).

Автор: Константин Нагаев
Теги: ЦИК, Элла Памфилова, Санк-Петербург
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