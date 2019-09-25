Памфилова раскритиковала работу избиркома Петербурга

ЦИК признала неудовлетворительной работу избиркома Петербурга на муниципальных выборах. Жалобами на нарушения попросят заняться Генпрокуратуру

Элла Памфилова (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

ЦИК признала неудовлетворительной работу избирательной комиссии Санкт-Петербурга на муниципальных выборах в единый день голосования 8 сентября, заявила глава комиссии Элла Памфилова. Трансляция велась на сайте ЦИК.

По ее словам, предварительный анализ показал, что существующая избирательная система города «неэффективна и не способна в полной мере обеспечить избирательные права граждан без постоянного контроля со стороны ЦИК».

ЦИК сочла работу горизбиркома неудовлетворительной, так как последний не принял достаточных мер для противодействия выявленным нарушениям законодательства о выборах и в связи с «недостатками в рамках по формированию избирательных комиссий муниципальных образований».

Горизбиркому поручили проанализировать работу избирательных комиссий во время муниципальных выборов и рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности лиц, допустивших нарушения, вплоть до расформирования отдельных комиссий.

Памфилова добавила, что у ЦИК есть все основания для вынесения недоверия председателю горизбиркома Виктору Миненко, однако сама она не стала бы этого делать. «Я считаю, что и у комиссии, и у Виктора Александровича [Миненко] есть возможности и обязанность сделать все возможное для оздоровления ситуации», — сказала она, не исключив, что Миненко может уйти в отставку по собственному желанию.