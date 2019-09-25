Политологи назвали попавших в «зону риска» губернаторов

Кроме того, в регионе наблюдается высокая конфликтность и снижение качества политического менеджмента: власти проигрывают информационные войны и выборы в органы местного самоуправления, отмечает политолог Евгений Минченко.

С похожими проблемами столкнулись Игорь Орлов в Архангельской области и Александр Левинталь в ЕАО, поясняет глава холдинга. В ЕАО нет значимых социально-экономических проектов, у главы региона отсутствует внятное позиционирование и качественный политический менеджмент, говорит Минченко.

Орлов растерял политический капитал после затяжного конфликта вокруг станции Шиес — жители области начали активную общественную кампанию против создания там нового полигона обработки и утилизации отходов. После того как архангельскому губернатору не удалось выстроить эффективную антикризисную коммуникацию, протест надолго вошел в федеральную повестку.

Политолог Константин Калачев заявил РБК, что у троих перечисленных губернаторов действительно низкая устойчивость, хотя причины этого у всех разные. У Левинталя и Орлова проблема в низком рейтинге, высоком антирейтинге при ярко выраженном запросе населения на новых руководителей, отметил он. У Левченко с рейтингом все не так плохо, но были проблемы с ликвидацией последствий наводнения. Они стали поводом для элитных группировок возобновить на него атаку.

Политолог Ростислав Туровский, в свою очередь, считает, что от отставки не застрахован никто из губернаторов из-за «ситуативности интересов Кремля».

Общие риски для глав регионов

В 2020 году запланированы губернаторские выборы в 17 регионах. Авторы рейтинга отмечают, что Кремль может принять решение и о досрочных отставках. Среди наиболее вероятных претендентов на досрочный уход авторы доклада называют главу Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова, позиции которого ослабли после «дела Арашуковых».

Нынешний корпус губернаторов, которым предстоят выборы в 2020 году, выглядит более устойчивым, чем корпус тех, кто шел на выборы в 2019 году, говорится в докладе.

Рассуждая о факторах риска для губернаторов с истекающим сроком полномочий, Минченко выделил два глобальных. К первой группе риска он отнес глав регионов, которые к 2020 году будут находиться на посту около десяти лет. В частности, это главы Чувашии Михаил Игнатьев, ХМАО — Наталья Комарова, Татарстана — Рустам Минниханов и губернатор Ростовской области Василий Голубев, которые возглавляют регионы с 2010 года. Также к «ветеранам» относится глава Камчатского края Владимир Илюхин (на посту с 2011 года). Главным долгожителем среди 17 глав регионов является глава Калужской области Анатолий Артамонов, занимающий пост с 2000 года.

Вторым фактором, ослабляющим позиции губернаторов, авторы рейтинга называют долгосрочные конфликты федерального уровня. Под данное определение подпадают Левченко и Орлов, констатируют эксперты.

В июле близкие к администрации президента источники РБК говорили, что Игорь Орлов и Анатолий Артамонов покинут свои посты во время ротации губернаторов. Также к губернаторам с высокой вероятностью отставки они относили главу Ростовской области Василия Голубева.

На тот момент обсуждалась также возможность отставки еще нескольких губернаторов — Сергея Ситникова (Костромская область), Владимира Илюхина (Камчатский край), Александра Левинталя (Еврейская автономная область), Сергея Гапликова (Коми), но решений нет, говорили три источника РБК, близких к Кремлю. Полномочия Гапликова истекают в 2021 году, остальных — в 2020 году.

Как ранее сообщал РБК, согласно данным закрытых соцопросов, проведенных для администрации президента в октябре—ноябре 2018 года и в марте 2019-го, Орлов входит в пятерку губернаторов с наиболее низкой оценкой деятельности со стороны населения.