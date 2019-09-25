Совет Федерации назначил Вячеслава Лебедева главой Верховного суда

76-летний Лебедев, который был единственным кандидатом, занимает пост председателя Верховного суда с 1989 года. Его переизбрали на шестой срок

Вячеслав Лебедев (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Совет Федерации на пленарном заседании назначил Вячеслава Лебедева председателем Верховного суда (ВС). Трансляция велась на сайте верхней палаты парламента.

Председатель ВС избирается на шесть лет. 76-летний Лебедев занимает пост с 1989 года, его избирали на эту должность пять раз. Полномочия председателя Верховного суда по действующему сроку истекают в мае 2020 года.

17 сентября безальтернативную кандидатуру единогласно рекомендовала Высшая квалификационная коллегия судей, после чего в комитет Совфеда по конституционному законодательству поступило соответствующее представление президента Владимира Путина. Комитет рекомендовал сенаторам переназначить Лебедева на пост главы ВС.

Как отмечал ТАСС, во время заседания коллегии судей Лебедев сообщил, что в случае его переизбрания одной из задач ВС будет организация деятельности новых окружных кассационных и апелляционных судов (они начнут работу с 1 октября). Кроме того, Лебедев пообещал продолжить работу по оптимизации процедуры рассмотрения дел и гуманизации уголовного законодательства.