С 1 октября в России начнут работу новые окружные суды

Окружные суды России в новом составе начнут работу уже с 1 октября, сообщил ТАСС председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев.

Речь идет о кассационных и апелляционных судах общей юрисдикции, кассационном и апелляционном военном суде, а также Центральном окружном военном суде. Также Верховный суд утвердил составы президиумов новых судов, которые будут созываться для решения организационных вопросов.

Отмечается, что в российскую систему судопроизводства впервые вводится сплошная кассация. Это дает возможность каждому участнику процесса проверить решение суда через кассационные инстанции, на основании чего Верховный суд сможет пересматривать приговоры и другие решения. Также предполагается право на подачу повторной кассационной жалобы.

Кроме того, с этого года полномочия кассационных судов будут расширены, предполагая комплексную проверку не только законности приговоров, но и их обоснованности.

В июле 2018 года президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который предусматривает создание в России отдельных кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции. По его словам, создание окружных апелляционных и кассационных судов общей юрисдикции позволит открыть новые возможности для обжалования судебных решений.