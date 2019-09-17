Коллегия судей рекомендовала назначить Лебедева главой Верховного суда

Высшая квалификационная коллегия судей рекомендовала переназначить председателя Верховного суда России Вячеслава Лебедева на новый срок. Об этом сообщает ТАСС.

Такое решение было принято коллегией судей единогласно.

Рекомендация квалификационной коллегии является необходимым этапом для назначения на должность главы Верховного суда. Потом решение коллегии будет представлено президенту России, который в случае положительного решения направит соответствующее представление в Совет Федерации.

13-й председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев занимает эту должность с июля 1989 года. В случае утверждения, этот срок станет шестым для него.