Макрон назвал тупиковой логику Трампа в расчете цены на нефть

Если бы США не ввели санкции против Ирана, нефть не подорожала бы. Таким тезисом Эмманюэль Макрон ответил на требование Дональда Трампа снизить цену на нефть. Президент Франции предложил Трампу следовать логике до конца

Эмманюэль Макрон (Фото: Carlo Allegri / Reuters)

Президент Франции Эмманюэль Макрон оценил логику президента США Дональда Трампа в его рассуждениях о цене на нефть как ведущую в тупик, сообщает Reuters.

По словам Макрона, цены на нефть не выросли бы так сильно, если бы администрация Трампа не ввела санкции против иранской нефти.

«Если он дойдет до логического конца своих рассуждений, он увидит, что возможность Ирана торговать своей нефтью благоприятно влияет на ее цену», — сказал Макрон на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

«Это хорошо для мира и мировых цен на нефть. В противном случае возникает логический тупик, на который у меня нет ответа. Это экономическая реальность: спрос и предложение», — заверил Макрон.

Трамп неоднократно призывал Организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК) снизить цену на нефть. Последний раз он сделал это, выступая с трибуны Генассамблеи ООН 25 сентября. «Мы хотим, чтобы они прекратили поднимать цены. Мы хотим, чтобы они начали снижать цены на нефть. Мы не будем больше смиряться с этими ужасными ценами», — сказал американский лидер.



Также Трамп заявил, что страны ОПЕК «рвут на части остальной мир». Американский лидер заметил, что это ему не нравится. «Мы защищаем многие эти страны [ОПЕК] впустую, а они используют нас и дают нам высокие цены на нефть. Нехорошо», — заметил президент США.

24 сентября стоимость фьючерсов на нефть Brent впервые с ноября 2014 года превысила $81 за баррель. Росту котировок способствует решение, принятое по итогам прошедшей в Алжире встречи министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Саудовская Аравия, неформальный лидер картеля, и ее крупнейший союзник по добыче нефти за пределами группы Россия исключили немедленное дополнительное увеличение добычи нефти. Таким образом, по сути, они отвергли требование президента США Дональда Трампа немедленно принять меры для снижения цен.

В августе 2018 года США ввели «предварительные» санкции против Ирана, а 5 ноября ожидается введение в действие полного пакета санкций, в первую очередь против нефтяных компаний Ирана. Европа с позицией Вашингтона не согласна и намерена помочь своим компаниям избежать последствий от американских санкций при сотрудничестве с Ираном.