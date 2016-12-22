Мадуро заявил о «международном плане» саботажа выборов в Венесуэле

Венесуэльский президент Николас Мадуро рассказал о «международном плане» по срыву президентских выборов в республике. Как сообщает издание ​La Vanguardia, Мадуро пообещал предоставить этому «весомые доказательства».

«И у меня есть способ разрушить этот план <...> эта формула священна, чудесна, единственна, непобедима, она называется «сознание народа Венесуэлы», — заявил Мадуро.

Президентские выборы в Венесуэле пройдут 20 мая. Действующий глава республики пообещал также бороться с «олигархами и экономической войной» внутри страны.

La Vanguardia напомнила, что 3 февраля Мадуро обвинял США в продвижении оппозиционной коалиции «Круглый стол демократического единства» , которая не стала выдвигать кандидата. Он уверял, что целью коалиции станет срыв президентских выборов.

На высший государственный пост кроме Мадуро претендуют самовыдвиженец Луис Алехандро Ратти, Хавьер Бертуччи от движения «Надежда на перемены», Рейнальдо Кихада от «Народного политического единства» и лидер оппозиционной партии «Прогрессивный авангард» Энри Фалькон. ​