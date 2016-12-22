Рогозин назначил своего заместителя руководителем ЦНИИмаша

Возглавлять головной научный институт «Роскосмоса» будет и.о. первого замглавы ведомства Николай Севастьянов. В июле в ЦНИИмаше прошли обыски, а сотрудника предприятия обвинили в передаче секретных данных на Запад

Фото: Андрей Любимов / РБК

Исполняющий обязанности первого заместителя главы «Роскосмоса» Николай Севастьянов назначен новым генеральным директором Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ФГУП «ЦНИИмаш»). Об этом в своем Facebook написал глава космического ведомства Дмитрий Рогозин.

«Руководителем ведущего отраслевого научного института ЦНИИмаш назначен Николай Севастьянов», — говорится в его сообщении.

Вместо него и.о. первого заместителя Рогозина будет выполнять бывший замглавы ФАС Максим Овчинников. О том, что он переходит на работу в «Роскосмос» на минувшей неделе сообщала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Позже эту информацию подтвердили официально в антимонопольном ведомстве.

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