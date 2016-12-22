«Роскосмос» пригласил на работу главу ЦНИИмаш

Руководитель Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Олег Горков получил предложение стать исполнительным директором «Роскосмоса», сообщается на сайте госкорпорации.

Соответствующее предложение сделал гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. «Пригласил руководителя ведущего нашего научного института — ФГУП «ЦНИИмаш» Олега Горшкова возглавить направление по научной и исследовательской работе «Роскосмоса» в должности исполнительного директора», — написал он в Facebook.

Горшков с отличием закончил Москвоский авиационный институт, работал на разных должностях во ФГУП «Исследовательский центр имени М.В.Келдыша», Московском физико-техническом институте. С 21 июля 2015-го он стал исполняющим обязанности гендиректора ЦНИИмаш, а в декабре того года был назначен генеральным директором предприятия.

В июле 2018-го в ЦНИИмаше прошли обыски, после которых был арестован 74-летний сотрудник предприятия Виктор Кудрявцев. Его обвиняют в передаче секретных сведений в Фон Кармановский институт в Бельгии, который ФСБ считает «структурой НАТО». После этого в «Роскосмосе» допустили, что в ЦНИИмаш пройдут кадровые изменения.