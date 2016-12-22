ФСБ установила адресата писем обвиняемого в госизмене ученого ЦНИИмаш

Электронные письма от ученого из ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева с данными о вооружениях получал бельгиец Патрик Рэмбо, выяснил РБК. Бельгийский институт, где он работал, описан в деле как структура НАТО

Фото: Андрей Любимов / РБК

Бельгийский связной

Адресатом электронных писем, которые, по версии следствия, направлял за рубеж обвиняемый в госизмене ученый Виктор Кудрявцев, был научный сотрудник бельгийского Фон Кармановского института гидродинамики (VKI) Патрик Рэмбо. Об этом сообщили РБК два источника, знакомых с ходом расследования дела о госизмене. В материалах следствия Рэмбо описан как представитель института, который является, по версии ФСБ, «структурой НАТО», уточнил один из собеседников РБК.

Кудрявцев был арестован летом этого года, ему вменяется передача секретных сведений Фон Кармановскому институту. Ученый был ведущим специалистом Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) — головного научного предприятия «Роскосмоса». Институт участвовал в исследованиях в рамках программы FP7-SPACE, которая предусматривает гранты от Евросоюза на космические исследования. Работа носила теоретический характер: так, темой проекта, где участвовал в том числе и ЦНИИмаш под руководством Кудрявцева, была «характеризация тепловых эффектов на стенке при переходе из ламинарного пограничного слоя в турбулентный путем экспериментов и численных расчетов».

Патрик Рэмбо действительно был представителем Фон Кармановского института в рамках проекта по программе FP7-SPACE, подтвердил РБК заведующий кафедрой аэронавтики и авиакосмических исследований института Герман Деконинк. В пресс-службе института РБК сообщили, что Рэмбо уволился «несколько лет назад» и они не знают, где он работает на данный момент. Деконинк отказался отвечать на вопрос РБК о текущем месте работы Рэмбо, сославшись на требования конфиденциальности.

РБК удалось связаться с Рэмбо. Он заявил, что не станет давать какие-либо комментарии по делу Кудрявцева.

По словам адвоката Кудрявцева Ивана Павлова, речь идет не о том, что спецслужбы считают Рэмбо шпионом, а о том, что ФСБ считает «вражеской и шпионской организацией» весь Фон Кармановский институт.

Фон Кармановский институт — международная некоммерческая образовательная и научная организация, основанная в 1956 году американским инженером-физиком Теодором фон Карманом и расположенная в коммуне Синт-Генезиус-Роде на территории Фландрии. Институт занимается аэрокосмическими исследованиями, аэродинамикой, экологией, прикладной гидродинамикой, исследованиями в области силовых установок и турбомеханикой. Исследования финансируются в основном государственными и международными агентствами, а также индустрией, указано на сайте организации.

Два письма

ФСБ считает, что Кудрявцев в 2012 году получил от Фон Кармановского института некое «задание», связанное с передачей секретных сведений, и спустя год выполнил его, отправив на адрес института два электронных письма — в марте и в октябре 2013 года, рассказал РБК Павлов после заседания Лефортовского суда Москвы, который в понедельник, 17 сентября, продлил ученому срок содержания под стражей до 20 декабря.

Виктор Кудрявцев (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Информация в письмах, по версии ФСБ, «могла быть использована при создании вооружений», уточнил Павлов. Ранее «Коммерсантъ» писал, что Кудрявцев обвиняется в передаче спецслужбам стран НАТО информации о гиперзвуковых технологиях для ракетных комплексов «Авангард» и «Кинжал». Эти вооружения в материалах, с которыми знакомилась защита, не упоминаются, заявил Павлов.

О том, что сведения, переданные Кудрявцевым, носили секретный характер, говорится в заключении специалиста, которое выполнил для ФСБ сотрудник Роскосмоса, добавил адвокат. Обвиняемый настаивает, что никогда не отправлял в Фон Кармановский институт информацию, выходящую за рамки исследования.

Писем Кудрявцева в деле нет, указал Павлов. «Нет никаких документов, свидетельствующих о некоем задании, выходящем за рамки проекта, над которым работал его институт. Нет никаких писем с «отчетами» о выполнении этого задания. Только утверждение, что он их отправлял. Следователь говорит, что мы все увидим в конце следствия», — рассказал адвокат.

При этом в качестве одного из доказательств виновности Кудрявцева ФСБ предоставляет электронное письмо, найденное в папке «Спам» в почте ученого, о том, что ему якобы одобрен американский вид на жительство — грин-карта. В действительности это была обычная вирусная рассылка, утверждает Павлов.

Кудрявцев был в разработке несколько лет, полагает адвокат. Дело возбуждено на основе рапортов ФСБ, самый ранний из которых, по словам Павлова, датирован 2014 годом: «Наблюдали за ним, может быть, уже лет пять. Они получили какие-то данные, начали следить за человеком, но так ничего и не выследили. И решили, раз уж все-таки ресурсы потратили, привлечь его по тому эпизоду, который казался, может быть, очень мутным. Пришли новые люди, которые хотят продвинуться по службе, какое-то рвение показать».

Павлов также рассказал о состоянии здоровья 74-летнего ученого. «В медицинском заключении перечисление его диагнозов занимает пять листов мелким шрифтом. Его обследовали с 3 по 10 сентября, на обследование его доставили в состоянии средней тяжести», — рассказал РБК Павлов. Медики не нашли у Кудрявцева заболеваний, которые входили бы в перечень препятствующих содержанию под стражей.

Взаимная выгода

Обмен информацией между российским и бельгийским институтами «происходил по обоюдному согласию, обе стороны извлекли из этого равную выгоду», говорит Деконинк. Он заявил, что программа FP7-SPACE содержала раздел, посвященный непосредственно взаимодействию ЕС и России в сфере космических проектов («SPA.2010.3.2-04 — EU-Russia Cooperation for Strengthening Space Foundations»).

На вопрос РБК о том, обращались ли в институт российские власти, Деконинк ответил отрицательно. «Никто из сотрудников института не вступал в контакт с российскими властями, а об обстоятельствах дела мы узнаем из поступивших к нам обращений журналистов», — рассказал он.

По признанию Деконинка, арест Кудрявцева из-за участия в проектах FP7 он воспринял с «большим удивлением». «Это (проекты FP7. — РБК) — рядовые предконкурсные исследования, а обмен информацией между учеными — обычная процедура для подобных инициатив», — сказал он.