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«Коммерсантъ» узнал о переходе замглавы ФАС в «Роскосмос»
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«Коммерсантъ» узнал о переходе замглавы ФАС в «Роскосмос»
Политика, 10:11
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«Коммерсантъ» узнал о переходе замглавы ФАС в «Роскосмос»

Заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Овчинников написал заявление об увольнении. Как пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на два источника, близких к аппарату правительства, он перейдет на работу в «Роскосмос», где займет должность первого заместителя Дмитрия Рогозина и будет заниматься финансово-экономическими вопросами и бюджетированием.

Как отмечает газета, 35-летний Овчинников, который работал в ФАС с 2007 года, станет самым молодым топ-менеджером «Роскосмоса». В госкорпорации он сменит Татьяну Ельфимову. По словам топ-менеджера одного из предприятий в космической промышленности, одной из основных претензий к Ельфимовой стало низкое освоение бюджета. Источники «Коммерсанта» отметили, что она будет работать в Фондсервисбанке.

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Кроме того, собеседники газеты рассказали, что место Овчинникова в ФАС займет бывший заместитель главы Минкомсвязи Михаил Евраев, который уже работал в надзорном ведомстве в период с 2007 по 2012 год.​

Дмитрий Рогозин возглавил «Роскосмос» в конце мая, сменив на этой должности Игоря Комарова. Последний в сентябре был назначен полномочным представителем президента в Приволжском федеральном округе.

Теги: «Роскосмос» , Федеральная антимонопольная служба , Фондсервисбанк
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