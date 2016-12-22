«Коммерсантъ» узнал о переходе замглавы ФАС в «Роскосмос»

Заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Овчинников написал заявление об увольнении. Как пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на два источника, близких к аппарату правительства, он перейдет на работу в «Роскосмос», где займет должность первого заместителя Дмитрия Рогозина и будет заниматься финансово-экономическими вопросами и бюджетированием.
Как отмечает газета, 35-летний Овчинников, который работал в ФАС с 2007 года, станет самым молодым топ-менеджером «Роскосмоса». В госкорпорации он сменит Татьяну Ельфимову. По словам топ-менеджера одного из предприятий в космической промышленности, одной из основных претензий к Ельфимовой стало низкое освоение бюджета. Источники «Коммерсанта» отметили, что она будет работать в Фондсервисбанке.
Кроме того, собеседники газеты рассказали, что место Овчинникова в ФАС займет бывший заместитель главы Минкомсвязи Михаил Евраев, который уже работал в надзорном ведомстве в период с 2007 по 2012 год.
Дмитрий Рогозин возглавил «Роскосмос» в конце мая, сменив на этой должности Игоря Комарова. Последний в сентябре был назначен полномочным представителем президента в Приволжском федеральном округе.