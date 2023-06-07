Сноуден объяснил решение остаться в России отсутствием других вариантов

Эдвард Сноуден (на экране) (Фото: Miguel A. Lopes / EPA / ТАСС)

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден заявил, что не планировал оставаться в России, но у него не было других вариантов. Об этом он рассказал журналисту Глену Гринвальду, запись беседы опубликована на платформе Rumble.

После раскрытия секретных данных правительства США в 2013 году он улетел в Гонконг, а затем бежал в Россию. По его словам, изначально он рассматривал страну лишь как транзитную остановку для путешествия в Латинскую Америку, поскольку этот регион в прошлом демонстрировал открытость в отношении разоблачителей секретных данных западных правительств.

Когда он попал в Россию, пограничник сказал ему, что его паспорт «не работает». Сноуден провел 40 дней в транзитной зоне аэропорта Шереметьево, в течение которых подал в 21 страну прошение на предоставление убежища. Представители одних стран сказали, что боятся реакции США, а другие выразили готовность принять его, но отметили, что не смогут гарантировать ему безопасность.

«Так что, когда вариантов не осталось, я запросил убежище в России, и я его получил. И меня с тех пор оставили в покое, и это все, о чем я мог просить в тех обстоятельствах», — рассказал Сноуден.

В 2013 году Сноуден, тогда работавший техническим сотрудником Агентства национальной безопасности, передал прессе материалы, свидетельствующие о слежке спецслужб США за гражданами через ведущие интернет-компании, включая Google и Apple. Вашингтон обвинил его в шпионаже и краже государственной собственности, за что ему грозит 30 лет тюрьмы.

В 2013 году Сноуден получил убежище в России, а через год — трехлетний вид на жительство, который по окончании был продлен. В 2020-м американцу предоставили уже бессрочный вид на жительство. Позже он заявил, что решил получить российское гражданство. Паспорт России он получил в сентябре 2022-го.