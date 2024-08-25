Путин выслушал предложения боевых командиров по ситуации в приграничье
Президент России Владимир Путин заслушал доклады командиров, чьи подразделения решают задачи в регионах, граничащих с Украиной, и их предложения по развитию ситуации, сообщила пресс-служба Кремля.
Командиры выступали с докладами вечером в субботу 24 августа. В совещании принимали участие командир 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота, командир 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, командир отдельной 11-й десантно-штурмовой бригады, командир 56-го десантно-штурмового полка и командир 51-го парашютно-десантного полка.
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