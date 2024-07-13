Илон Маск рассказал о секретной сделке от Еврокомиссии

Еврокомиссия предложила бизнесмену и владельцу социальной сети X (Twitter) Илону Маску незаконную сделку, но он не согласился. Об этом предприниматель написал в своем аккаунте в X.

«Если бы мы тихо и никому не сказав подвергли цензуре некоторые высказывания, они (представители Еврокомиссии. — РБК) бы не стали нас штрафовать. Другие платформы согласились на эту сделку. X — нет», — рассказал Маск.

Расследования по делу X регулирующими органами ЕС начались в декабре 2023 года, в том числе по поводу того, как платформа обрабатывает контент после нападения ХАМАС на Израиль. На данный момент разбирательство против X продолжается.

12 июля Еврокомиссия проинформировала X о своих предварительных выводах, согласно которым компания нарушает закон о цифровых услугах Евросоюза в областях, связанных с обеспечением прозрачности рекламы и доступа исследователей к открытым данным и информации. В этой связи социальную сеть Илона Маска могут оштрафовать на 6% от ее мировой прибыли.