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Илон Маск рассказал о секретной сделке от Еврокомиссии

Маск: Еврокомиссия предложила незаконную секретную сделку, но X отказалась

Еврокомиссия предложила бизнесмену и владельцу социальной сети X (Twitter) Илону Маску незаконную сделку, но он не согласился. Об этом предприниматель написал в своем аккаунте в X.

«Если бы мы тихо и никому не сказав подвергли цензуре некоторые высказывания, они (представители Еврокомиссии. — РБК) бы не стали нас штрафовать. Другие платформы согласились на эту сделку. X — нет», — рассказал Маск.

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Илон Маск

Расследования по делу X регулирующими органами ЕС начались в декабре 2023 года, в том числе по поводу того, как платформа обрабатывает контент после нападения ХАМАС на Израиль. На данный момент разбирательство против X продолжается.

12 июля Еврокомиссия проинформировала X о своих предварительных выводах, согласно которым компания нарушает закон о цифровых услугах Евросоюза в областях, связанных с обеспечением прозрачности рекламы и доступа исследователей к открытым данным и информации. В этой связи социальную сеть Илона Маска могут оштрафовать на 6% от ее мировой прибыли.

Закон Евросоюза о цифровых услугах (Digital Services Act — DSA) вступил в силу в августе 2023 года. В соответствии с ним такие цифровые гиганты, как Google, Facebook (входит в корпорацию Meta, признана в России экстремистской и запрещена), Amazon и другие, несут юридическую ответственность за размещаемый на их платформах контент.

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Маск Илон

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
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