В Латвии задержали четырех местных граждан по подозрению в работе на российские спецслужбы

В Латвии задержали четырех человек по подозрению в работе на ФСБ

Четыре гражданина Латвии по заданию ФСБ якобы «осуществляли действия, направленные против свободы действий, неприкосновенности, экономической, социальной и физической безопасности других лиц»

Фото: vdd.gov.lv

В Латвии задержали четырех граждан страны по подозрению в работе на ФСБ России, сообщает Delfi со ссылкой на Службу госбезопасности (VDD) республики.

Уголовное расследование против них начали 1 августа. На 14 связанных с задержанными объектах в Риге и других регионах Латвии прошли обыски, были изъяты носители информации и документы, а также устройства, которые могли быть использованы «для незаконной оперативной деятельности».

«Информация, полученная в ходе расследования VDD, свидетельствует, что лица по поручению ФСБ России осуществляли действия, направленные против свободы действий, неприкосновенности, экономической, социальной и физической безопасности других лиц», — говорится в сообщении.

Троих задержанных арестовали, еще одному избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Агентство LETA сообщило, что двоих задержанных зовут Райтис Долгов и Игорь Бобирс. Delfi со ссылкой на декларации с сайта Службы государственных доходов пишет, что Долгов работал в рижской полиции, ему принадлежат (данные сайта Firmas.lv) 50% акций компании Biotops, оборот которой в прошлом году стал меньше оборота в 2021-м более чем в 300 раз. Бобирс — совладелец компаний VLHG, RC7 Group, XO-art и Litada, а также член правления компании Lake Property.

В первой половине августа на западе Германии задержали и арестовали сотрудника Федерального управления оборудования, информационных технологий и эксплуатации Вооруженных сил Германии по подозрению в агентурной деятельности в интересах российских спецслужб. В его квартире и на рабочем месте прошли обыски. По данным Генпрокуратуры, он передавал информацию о своей профессиональной деятельности в дипломатические ведомства России. В управлении он работал в отделе U (Unterstützung, поддержка), которое среди прочего занимается закупками систем радиоэлектронной борьбы, сообщил Der Spiegel.