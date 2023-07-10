Герасимов поручил найти и уничтожить украинские С-200 после обстрелов

Герасимов заслушал доклад о попытке удара по трем российским регионам из штаба Объединенной группировки войск в зоне военной операции. Видео с главой Генштаба появилось на фоне сообщений о его отстранении

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Минобороны показало видео с докладом начальнику Генштаба Валерию Герасимову о попытке Вооруженных сил Украины атаковать три региона России ракетами С-200. Его представил начальник главного штаба ВКС Виктор Афзалов.

«Герасимов поставил задачу начальнику Главного разведывательного управления и должностным лицам командного пункта объединенной группировки организовать системную работу по выявлению мест хранения и подготовки, а также стартовых позиций ракет С-200 и аналогичных ударных средств противника, и планировать их упреждающее огневое поражение», — сообщило Минобороны. Герасимов также поручил принять дополнительные меры по повышению защиты объектов от ударов с воздуха.

На видео, которое опубликовало военное ведомство, видно, что Герасимов слушает доклад Афзалова из штаба Объединенной группировки войск в зоне военной операции.

Афзалов сообщил, что Украина 9 июля пыталась ударить по объектам в Крыму, Калужской и Ростовской областях переоборудованными в ударные ракетами С-200. Попытки были безуспешными, жертв и разрушений нет.

Минобороны показало доклад Герасимова на фоне сообщений о том, что Герасимова отстранили от руководства военной операцией, об этом писал в частности телеграм-канал «Рыбарь». Британская Daily Mail со ссылкой на «российские СМИ» писала, что Герасимов уволен.

Минобороны в последний раз упоминало о Герасимове в начале июня, когда он провел переговоры по видеосвязи с китайским коллегой Лю Чжэньли.

Герасимов был назначен командующим Объединенной группировкой войск в зоне военной операции на Украине в январе. Впервые о том, что такая должность есть, Минобороны сообщило в октябре, тогда ее занимал генерал Сергей Суровикин.

В Минобороны объяснили такое решение расширением масштаба решаемых в ходе проведения спецоперации задач, необходимостью организации более тесного взаимодействия вооруженных сил и повышением качества обеспечения войск и эффективности управления группировками войск.