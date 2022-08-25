Минобороны: свыше 200 бойцов ВСУ уничтожено после удара по ж/д станции Чаплино под Днепром

ВС России ударили «Искандером» по эшелону ВСУ в Днепропетровской области

Фото: Минобороны России / YouTube

Эшелон с 200 украинскими резервистами уничтожен ударом «Искандера» на железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области, сообщило российское Минобороны.

«В результате прямого попадания ракеты «Искандер» по воинскому эшелону на железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области уничтожено свыше 200 военнослужащих резерва ВСУ и 10 единиц военной техники, следовавших в зону боевых действий на Донбассе», — говорится в сводке ведомства.

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