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ВС России ударили «Искандером» по эшелону ВСУ в Днепропетровской области

Минобороны: свыше 200 бойцов ВСУ уничтожено после удара по ж/д станции Чаплино под Днепром
Фото: Минобороны России / YouTube
Фото: Минобороны России / YouTube

Эшелон с 200 украинскими резервистами уничтожен ударом «Искандера» на железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области, сообщило российское Минобороны.

«В результате прямого попадания ракеты «Искандер» по воинскому эшелону на железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области уничтожено свыше 200 военнослужащих резерва ВСУ и 10 единиц военной техники, следовавших в зону боевых действий на Донбассе», — говорится в сводке ведомства.

Материал дополняется.

Авторы
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
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