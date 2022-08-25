Минобороны сообщило об уничтожении пяти самолетов Воздушных сил Украины
Российские Вооруженные силы уничтожили украинские самолеты на аэродромах в Полтавской и Днепропетровской областях, сообщило Минобороны.
«На аэродроме Миргород Полтавской области поражены пять боевых самолетов воздушных сил Украины. Один Су-27 и один Су-24 уничтожены. Еще два Су-27 и один Су-24 получили критические повреждения», — говорится в сообщении.
В Днепропетровской области в результате высокоточного удара по военному аэродрому военные уничтожили три самолета Воздушных сил Украины.
По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.
Российские средства ПВО сбили пять беспилотников в ДНР, Запорожье и Харьковской области, добавили в ведомстве. «Перехвачены 19 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS в районах Каховской ГЭС, городов Херсон и Донецк», — сообщили в Минобороны.
В ведомстве также рассказали, что ракетой комплекса «Искандер» нанесли удар по воинскому эшелону на железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области, в результате уничтожено свыше 200 военнослужащих резерва ВСУ и 10 единиц военной техники.
Ранее на этой неделе Минобороны сообщило, российские средства ПВО сбили Су-27 в районе Барвенково Харьковской области.