Минобороны сообщило об уничтожении пяти самолетов Воздушных сил Украины

Минобороны: Су-24, Су-27 и еще три самолета уничтожены на аэродромах в Миргороде и Днепре

Военные уничтожили истребитель Су-27 и бомбардировщик Су-24 в Полтавской области и еще три самолета в Днепре. Еще два Су-27 и один Су-24 получили критические повреждения, добавили в ведомстве

Российские Вооруженные силы уничтожили украинские самолеты на аэродромах в Полтавской и Днепропетровской областях, сообщило Минобороны.

«На аэродроме Миргород Полтавской области поражены пять боевых самолетов воздушных сил Украины. Один Су-27 и один Су-24 уничтожены. Еще два Су-27 и один Су-24 получили критические повреждения», — говорится в сообщении.

В Днепропетровской области в результате высокоточного удара по военному аэродрому военные уничтожили три самолета Воздушных сил Украины.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Российские средства ПВО сбили пять беспилотников в ДНР, Запорожье и Харьковской области, добавили в ведомстве. «Перехвачены 19 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS в районах Каховской ГЭС, городов Херсон и Донецк», — сообщили в Минобороны.

В ведомстве также рассказали, что ракетой комплекса «Искандер» нанесли удар по воинскому эшелону на железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области, в результате уничтожено свыше 200 военнослужащих резерва ВСУ и 10 единиц военной техники.

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Ранее на этой неделе Минобороны сообщило, российские средства ПВО сбили Су-27 в районе Барвенково Харьковской области.